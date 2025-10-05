Шесто място за Александра Вътева в шампионата на Porshe Carrera Cup

Българската състезателка Александра Вътева, представител на отбора "Proton Huber Competition", завърши на шесто място в клас "Rookie" в последния кръг на шампионата Porsche Carrera Cup, проведен днес на легендарната писта Хокенхаймринг.

Това е успех за нашето момиче, която е единствената жена в силната мъжка конкуренция и в престижната надпревара.

През уикенда Александра демонстрира стабилност и бързо адаптиране към състезателната среда, успявайки да се наложи сред младите пилоти в клас Rookie.

Вътева показа зрялост в тактическото си шофиране и поддържане на темпо в трудни условия на пистата. Днес валеше сутринта, но за нейния старт пистата изсъхна и отборът избра гуми тип "слик“, с които да кара.

"Щастлива съм, че успях да се включа в последните четири старта и да завърша сезона по този начин. Пистата беше предизвикателна, доста трудна и технична, но се справихме добре. Благодаря на целия екип на "Proton Huber Competition" за професионализма и подкрепата,“коментира след финала Александра Вътева.

Шестото място в клас Rookie е отличен завършек за кратката ѝ кампания през сезона и доказателство за потенциала и талантa на младата българска пилотка.

След състезанията на Хокенхайм Александра Вътева заминава за Лондон, където е последна година студент по специалност " Бизнес мениджмънт“ в университет "Уестминстър“.