ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Александра Фейгин спечели бронзов медал на турнир по фигурно пързаляне в Ница

Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Трето място за българската състезателка във Франция.

александра фейгин класира волната програма европейското фигурно пързаляне финландия
Снимка: БГНЕС
Най-добрата българска състезателка Александра Фейгин спечели бронзов медал при жените на турнира по фигурно пързаляне "Trophy Metropole" в Ница (Франция).

Тя събра сбор от 142.23 точки, след като беше четвърта в кратката и трета във волната програма.

Шампионка стана представителката на домакините Леа Серна със 177.38 точки, а втора е швейцарката Сара Франци със 153.37.

Кристина Григорова завърши на пето място със 124.20 точки, след като остана седма във волната след третото си място в кратката програма, а Киара Христова е осма със 111.27.

Кристина Григорова зае трето място в кратката програма на турнир по фигурно пързаляне в Ница, Фейгин е четвърта
Волната програма е утре от 14:45 часа българско време.
Волната програма е утре от 14:45 часа българско време.
Чете се за: 01:02 мин.
#Александра Фейгин

Задържан е водачът на автомобила, врязал се в публика на рали край Варна - видео от инцидента
Задържан е водачът на автомобила, врязал се в публика на рали край...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
3 дни на тъмно и студено: Над 20 села в Трънско продължават да бедстват 3 дни на тъмно и студено: Над 20 села в Трънско продължават да бедстват
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Войната в Газа все още не е приключила, предупреди американският държавен секретар Войната в Газа все още не е приключила, предупреди американският държавен секретар
Чете се за: 01:10 мин.
По света
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Откриха нова 10-километрова отсечка от магистрала "Хемус"
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Трети ден след бедствието - Елените все още е без ток
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Загинали и ранени след руски атаки срещу Запорожие
Чете се за: 00:52 мин.
По света
