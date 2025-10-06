Петима българи откриват сезона в шорттрека

Петима национали ще участват в първите две Световни купи по шорттрек за този сезон в Монреал (Канада) от 9 до 12 октомври и от 16 до 19 октомври.

В състава са включени Иван Дончев, Асен Гюров, Стефан-Александър Кюмюрджиев и Максим Максимов.

В отбора се завръща и най-добрата българска състезателка Картин Маноилова, която пропусна стартовете през миналия сезон заради майчинство.

Световните купи тази година са квалификации за получаване на квоти за Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо през февруари 2026 г.