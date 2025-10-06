България ще участва във финалите на европейското по тенис на маса за жени

Българският национален отбор по тенис на маса ще участва на финалите на европейското първенство, което ще се проведе от 13 до 19 октомври в Задар, Хърватия. Женският ни тим се класира за финалния етап на шампионата на Стария континент след изиграна квалификация в Босна и Херцеговина през януари тази година. На финалния етап участват 24 отбора, които са разпределени в 8 групи по 3 отбора.

На европейското първенство по тенис на маса за жени България ще бъде представена от Мария Йовкова, Цветелина Георгиева, Виктория Персова и Калина Христова, с треньор Константин Парапанов.

Родните представителки са в група F заедно със съставите на Полша и Унгария и за да продължи към 1/8 финалите, е нужно отборът ни да се класира на първо или второ място в групата.

„Въпреки че в нашата група са два от най-силните отбори на първенството, имаме добри шансове за победа с Унгария и вярвам, че това ще бъде ключовия мач за класирането ни напред“, каза старши треньорът на националните ни отбори Деян Георгиев.

България има своите традиции в тенис на маса и бележи завидни успехи през последната година. Младите спортисти до 13 г. грабнаха бронзовия медал на европейското първенство в Коста, Швеция, което се проведе от 24 до 28 септември тази година. За последните 46 години България за първи път стига до полуфинали с победа над фаворитите Испания и Италия.