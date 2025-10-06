БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България ще участва във финалите на европейското по тенис на маса за жени

Родните представителки са в група F заедно със съставите на Полша и Унгария.

Снимка: БТА
Българският национален отбор по тенис на маса ще участва на финалите на европейското първенство, което ще се проведе от 13 до 19 октомври в Задар, Хърватия. Женският ни тим се класира за финалния етап на шампионата на Стария континент след изиграна квалификация в Босна и Херцеговина през януари тази година. На финалния етап участват 24 отбора, които са разпределени в 8 групи по 3 отбора.

На европейското първенство по тенис на маса за жени България ще бъде представена от Мария Йовкова, Цветелина Георгиева, Виктория Персова и Калина Христова, с треньор Константин Парапанов.

Родните представителки са в група F заедно със съставите на Полша и Унгария и за да продължи към 1/8 финалите, е нужно отборът ни да се класира на първо или второ място в групата.

„Въпреки че в нашата група са два от най-силните отбори на първенството, имаме добри шансове за победа с Унгария и вярвам, че това ще бъде ключовия мач за класирането ни напред“, каза старши треньорът на националните ни отбори Деян Георгиев.

България има своите традиции в тенис на маса и бележи завидни успехи през последната година. Младите спортисти до 13 г. грабнаха бронзовия медал на европейското първенство в Коста, Швеция, което се проведе от 24 до 28 септември тази година. За последните 46 години България за първи път стига до полуфинали с победа над фаворитите Испания и Италия.

