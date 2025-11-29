Кметът на Самоков инж. Ангел Джоргов откри световния шампионат по естетическа групова гимнастика

Кметът на Самоков инж. Ангел Джоргов откри 25-ото световно първенство по естетическа групова гимнастика.

Домакин на турнира е комплекс „СамЕлион" в Самоков.

„Спортът наистина е важен за Самоков и залата абсолютно отговаря на нивото на събитието, което се провежда на територията на нашия град. 2200 състезателки от 35 държави - над 5000 души. Имаме претенциите да бъдем спортна столица на България. Естетическата гимнастика гимнастика е изкуство, красота и отборен дух. Откривам официално световното първенство“, каза Джоров по време на церемонията по откриването.

Другите официални гости бяха президентът на Международната федерация по естетическа групова гимнастика Лилия Морозова, президентът на Българска федерация естетическа групова гимнастика Мариета Дукова, инж. Петър Георгиев, председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Самел-90“ АД и „СамЕлион“ АД, президент на БК Рилски спортист и легендарната българска лекоатлетка Йорданка Благоева.

„Искам да Ви поздравя, че сте тук на това грандиозно спортно събитие в красивия град Самоков и в още по-красивата зала „СамЕлион“. Надявам се всички да си тръгнат с чудесни спомени от България и от този значим спортен форум", заяви Дукова.

„Радвам се, че имаме възможност да бъдем домакини на Световното първенство по естетическа групова гимнастика и турнир Академик къп“, каза инж. Петър Георгиев, който също отправи приветствие към всички състезателки и гости.

Церемонията по откриването започна с изпълнение на съчетания от историята на българската естетическа гимнастика през годините, изиграни от бивши национални състезателки, и завърши с изпълнение на фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“.

Гледайте финалите на турнира в неделя, 30 ноември, пряко по БНТ 3 и на нашия сайт.