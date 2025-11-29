България поведе в класирането при жените след първия ден на световния шампионат по естетическа групова гимнастика

Националният отбор на България за жени поведе в класирането след първия ден на световното първенство по естетическа групова гимнастика, което се провежда в комплекс "СамЕлион" в Самоков.

Карина Нейкова, Сияна Табакова, Христиана Ковачева, Виктория Берова, Яна Стайкова, Мария Мехлемова и Катрин Тасева изпълниха изключително силно своята красива композиция и получиха най-високата оценка от 29.250 точки. Грациите, водени от треньора Кристина Ташева, са европейски шампионки за тази година и световни от Грац 2022.

На втора позиция е Мадона (неутрален статут) с 28.500 точки, а третото място разделят Минетит (Финландия) и Експресия (неутрален статут) с еднаква оценка от 28.300 точки.

Още два родни отбори участваха в надпреварата. Тимът на Академик е 11-и с 26.650, а Велбъжд Кюстендил - 30-и с 20.900.

На световното първенство стартираха 77 тима при жените и при девойките, а първите 12 от тях ще стартират на финалите утре, които започват в 10:40 часа и ще бъдат излъчени пряко по БНТ 3 и на нашия сайт. Има и по една континентална квота в двете възрастови категории.

По-рано днес националният отбор на България за девойки зае трето място.

Световното първенство беше официално открито от кмета на Община Самоков инж. Ангел Джоргов.

Гледайте финалите на турнира в неделя, 30 ноември, пряко по БНТ 3 и на нашия сайт.