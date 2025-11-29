БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Девойките на България са трети след първия ден на световното първенство по естетическа групова гимнастика

от БНТ
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Надпреварата може да гледате пряко в ефира на БНТ 3.

девойки, естетическа групова гимнастика
Снимка: БТА
Националният отбор на България за девойки заема трето място след първия ден на световното първенство по естетическа групова гимнастика, което се провежда в комплекс „СамЕлион“ в Самоков.

Българският състав – Далия Иванова, Линой Георгиева, Андреа Христова, Адриана Михайлова, Дария Начева, Жаклин Найденова, Андреа Сарафова и Никол Златкова – изигра силна композиция и получи 27.500 точки.

Лидер в класирането е Мадона Джуниър (неутрални) с 28.150 точки, следван от Минетит Джуниър (Финландия) с 27.800.

Още три български отбора участваха в квалификацията. Академик Джуниър се нареди пети с 26.800 точки, Етър Елит е 23-и с 22.450, а Афродита заема 36-о място с 18.750 точки.

Първите 12 състава се класират за утрешния финал при девойките, който започва в 10:40 часа и ще бъде предаван пряко по БНТ 3. В тази възрастова група участват общо 39 отбора.

Паралелно тече и надпреварата при жените, където стартираха 37 тима.

#Световно първенство по естетическа групова гимнастика в Самоков 2025 г.

