Девойките на България са трети след първия ден на световното първенство по естетическа групова гимнастика

Националният отбор на България за девойки заема трето място след първия ден на световното първенство по естетическа групова гимнастика, което се провежда в комплекс „СамЕлион“ в Самоков.

Българският състав – Далия Иванова, Линой Георгиева, Андреа Христова, Адриана Михайлова, Дария Начева, Жаклин Найденова, Андреа Сарафова и Никол Златкова – изигра силна композиция и получи 27.500 точки.

Лидер в класирането е Мадона Джуниър (неутрални) с 28.150 точки, следван от Минетит Джуниър (Финландия) с 27.800.

Още три български отбора участваха в квалификацията. Академик Джуниър се нареди пети с 26.800 точки, Етър Елит е 23-и с 22.450, а Афродита заема 36-о място с 18.750 точки.

Първите 12 състава се класират за утрешния финал при девойките, който започва в 10:40 часа и ще бъде предаван пряко по БНТ 3. В тази възрастова група участват общо 39 отбора.

Паралелно тече и надпреварата при жените, където стартираха 37 тима.