Съдът остави в ареста всички обвинени по аферата...
Чете се за: 01:27 мин.
Заловиха над 12 000 флаконa с райски газ, задържан е...
Чете се за: 00:57 мин.
Владимир Зографски записа рекордното в кариерата си...
Чете се за: 01:35 мин.
Радослав Росенов е четирикратен европейски шампион по...
Чете се за: 00:55 мин.
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.

България с три бронзови медала от турнир по бадминтон в Уелс

Чете се за: 00:40 мин.
Спорт
Надпреварата се проведе в Кардиф.

Стефани Стоева
Снимка: БТА
Българките Стефани Стоева и Цветина Попиванова спечелиха три бронзови медала от международния турнир по бадминтон от „International Series" в Кардиф (Уелс).

Водачката в схемата на единично Стефани Стоева достигна до полуфиналите, където отстъпи в оспорван мач пред номер 7 Сюй Вей (Австрия) с 22:20, 18:21, 19:21 за 54 минути.

На двойки жени номер 5 Стефани Стоева и Цветина Попиванова също се класираха за полуфиналите, където претърпяха поражение от четвъртите поставени Анна Клаусхолм и Лерке Хвид (Дания) с 16:21, 18:21 за 32 минути.

#Цветина Попиванова # Стефани Стоева #бадминтон

Съдът остави в ареста всички обвинени по аферата "Исторически парк"
Съдът остави в ареста всички обвинени по аферата "Исторически...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Заловиха над 12 000 флаконa с райски газ, задържан е криминално проявен Заловиха над 12 000 флаконa с райски газ, задържан е криминално проявен
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Села в община Ардино са откъснати от света - бедственото положение остава в сила Села в община Ардино са откъснати от света - бедственото положение остава в сила
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Военният министър за края на войната в Украйна: Не съм оптимист, че това ще стане бързо Военният министър за края на войната в Украйна: Не съм оптимист, че това ще стане бързо
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Владимир Зографски записа рекордното в кариерата си четвърто място...
Чете се за: 01:35 мин.
Ски скокове
106,286 километра без да спреш: Хуманоиден робот постави световен...
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Папа Лъв XIV отслужи първата си литургия в Турция пред вярващи в...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Тръмп отмени документи, подписани от Байдън с автописалка
Чете се за: 01:05 мин.
По света
