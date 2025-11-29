България с три бронзови медала от турнир по бадминтон в Уелс

Българките Стефани Стоева и Цветина Попиванова спечелиха три бронзови медала от международния турнир по бадминтон от „International Series“ в Кардиф (Уелс).

Водачката в схемата на единично Стефани Стоева достигна до полуфиналите, където отстъпи в оспорван мач пред номер 7 Сюй Вей (Австрия) с 22:20, 18:21, 19:21 за 54 минути.

На двойки жени номер 5 Стефани Стоева и Цветина Попиванова също се класираха за полуфиналите, където претърпяха поражение от четвъртите поставени Анна Клаусхолм и Лерке Хвид (Дания) с 16:21, 18:21 за 32 минути.