България ще бъде представена от 17 състезатели на турнир по бадминтон в Истанбул

17 български състезатели ще участват на международния турнир по бадминтон от сериите "International Challenge" в Истанбул (Турция), който ще се проведе от 8 до 12 октомври.

Водачки в схемата на двойки жени за Стефани Стоева и Габриела Стоева, които почиват на старта и ще започнат директно от втория кръг. Стефани Стоева ще играе и на единично в надпреварата, а Габриела Стоева ще стартира на смесени двойки с Евгени Панев. Вчера сестрите завоюваха пета титла за 2025 година след триумф в Ал-Аин (ОАЕ).

В основната схема в Истанбул ще играят още Димитър Янакиев, Гергана Павлова, Христомира Поповска, а в квалификациите ще играят 11 национали - Станимир Терзиев, Цветина Попиванова, Рая Пашова, Денис Маринов, Николай Колев, Иван Русев, Красимир Тодоров, Цветомир Стоянов, Радослав Стоев, Михаела Чепишева и Илиян Стойнов.

Калояна Налбантова пък единствена ще представя България на турнира от Световните серии Super 500 във Вантаа (Финландия) от 7 до 14 октомври.

19-годишната българка ще има за съперничка в първия кръг Чъ Хсу Вън (Тайван).

В надпреварата са заявени 290 състезатели от Тайланд, Индия, Франция, Япония, Китай, Дания, Тайван, Индонезия, Италия, Чехия, Унгария, Германия, Украйна и други.