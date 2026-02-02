Рим въведе 2 евро такса за достъп до фонтана "Треви"

Властите на Рим започнаха да събират от днес такса от 2 евро за посещение на фонтана "Треви", един от емблематичните монументи на столицата, предаде АНСА.

Таксата цели да облекчи потока от туристи, трупащи се около фонтана. Тя ще е в сила от 11.30 ч. до 22.00 ч. от понеделник до петък и от 9.00 ч. до 22.00 ч. през уикендите.

Жителите на Рим, инвалидите, децата под шест години и екскурзоводите няма да плащат таксата, която се очаква да донесе в хазната на общината милиони евро. 18 младежи са наети от властите, за да организират новия достъп до фонтана.

Срещу новата такса от 2 евро туристите ще могат да си направят селфи отблизо на фонтана и после да хвърлят в него монета, която ще им „гарантира“, че пак ще се върнат там.

Иначе разходката из площада "Треви", на който се намира и едноименният фонтан, си остава безплатна.