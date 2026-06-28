Роберт Левандовски ще продължи кариерата си в Чикаго Файър

Роберт Левандовски ще продължи кариерата си в американския Чикаго Файър, съобщи трансферният експерт Фабрицио Романо с традиционното си „Here we go“, което означава, че сделката е договорена.

37-годишният нападател напусна Барселона след края на миналия сезон, след като договорът му с каталунците изтече и клубът реши да не му предлага нов контракт. Полякът се превръща в свободен агент, а към него имаше интерес от Милан и няколко клуба от Саудитска Арабия.

В крайна сметка Левандовски е избрал да продължи кариерата си в Мейджър Лийг Сокър. Според Романо трансферът в Чикаго Файър ще бъде официализиран през следващата седмица.

Американският клуб отдавна работеше по привличането на звездния нападател, като старши треньорът и спортен директор Грег Берхалтър лично е настоявал полякът да бъде едно от емблематичните попълнения на отбора. Преди няколко седмици Левандовски посети Чикаго, където се запозна с условията и базата на клуба, преди да вземе окончателното си решение.

Левандовски пристигна в Барселона през лятото на 2022 година от Байерн Мюнхен и остави сериозна следа с екипа на испанския гранд. Още в дебютния си сезон помогна на каталунците да спечелят титлата в Ла Лига, а в четирите си години на „Камп Ноу“ изигра ключова роля за три шампионски отличия.

Ветеранът се раздели емоционално с Барселона след края на последната кампания, а сега му предстои ново предизвикателство отвъд Океана, където ще опита да затвърди впечатляващата си кариера и в първенството на САЩ.