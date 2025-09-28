Росен Желязков: Най-доброто за волейболните национали тепърва предстои

Премиерът отличи успеха на България на световното първенство по волейбол.
Националите ни по волейбол показаха колко много може да постигне българинът със своя талант, воля и огромни усилия, каза премиерът Росен Желязков, цитиран от Министерския съвет в социалната мрежа фейсбук по повод световното първенство по волейбол за мъже.
България спечели сребърните медали, след като загуби от Италия с 1:3 на финала във Филипините.
"Отдавам признание на играчите, треньорите, целия щаб, федерацията и всички, които допринесоха за този успех. Убеден съм, че най-доброто за този отбор тепърва предстои! Гордеем се с вас, момчета и горе главите. Цяла България ви благодари!", допълва министър-председателят.