Росен Желязков: Най-доброто за волейболните национали тепърва предстои

Националите ни по волейбол показаха колко много може да постигне българинът със своя талант, воля и огромни усилия, каза премиерът Росен Желязков, цитиран от Министерския съвет в социалната мрежа фейсбук по повод световното първенство по волейбол за мъже.

България спечели сребърните медали, след като загуби от Италия с 1:3 на финала във Филипините.