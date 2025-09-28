Организират тържествено посрещане на волейболните национали

Волейболните национали, които зарадваха цяла България с представянето си на световното първенство и спечелването на сребърните медали, ще получат тържествено посрещане след завръщането у дома.

То ще се проведе във вторник, 30 септември, на площад "Св. Александър Невски" в София от 17:30 часа. Организатори на събитието са Българската федерация по волейбол и Столична община.

Припомняме, че България стигна до сребърен медал от световно първенство по волейбол за първи път от 55 години насам.

Историческото постижение е още по-сладко и заради факта, че нашият представителен отбор бе най-младият, като средна възраст, на планетарния форум във Филипините.

"Без алкохол, оръжия и пиротехника, а на място ще има строги мерки за сигурност. Ползвайте метрото и буферните паркинги, за да избегнем задръствания и инциденти. Елате да покажем, че България е зад своите момчета винаги. Ще има сцена, музика, награди и специални моменти с нашите герои", се казва в съобщението на организаторите.