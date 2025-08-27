Росица Денчева се класира за полуфиналите на двойки на турнир във Вербие

Националката на България за "Били Джийн Кинг къп" Росица Денчева се класира за полуфиналите на двойки на турнира на клей в швейцарския град Вербие с награден фонд 30 хиляди долара.

Българката и Моника Станкевич (Полша) победиха на четвъртфиналите с 6:3, 6:4 Жозефин Кунц (Швейцария) и Олга Данилова (Кипър). Срещата продължи 86 минути. В първия кръг Денчева и Станкевич елиминираха със 7:6(2), 6:0 четвъртите поставени италианки Мадалена Джордано и Гая Скуарчалупи.

За място на финала българката и полякинята ще играят срещу победителките от мача Тифани Льометр (Франция) и Тина Надин Смит (Австралия) срещу Никол Гадиен (Швейцария) и Амели Хейтманек (Чехия). Денчева и Станкевич достигнаха до финала на състезание от същия ранг във Вербие през миналата седмица, но в събота загубиха драматично мача за трофея от Тифани Льометр (Франция) и Тина Надин Смит (Австралия) със 7:6(3), 3:6, 5-10.

Вчера Денчева се класира и за втория кръг на сингъл. Поставената под №6 Денчева победи на старта със 7:5, 6:2 представителката на домакините Жозефин Кунц. Във втория кръг Росица ще играе срещу Лиса Клейс (Белгия).