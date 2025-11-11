БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Международна мрежа за онлайн измами използва образите на...
Чете се за: 03:45 мин.
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона...
Чете се за: 01:50 мин.
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от...
Чете се за: 02:20 мин.
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50...
Чете се за: 01:47 мин.

Румънският министър на енергетиката заяви, че страната трябва да поеме контрола над местната компания на "Лукойл'

Румънският министър на енергетиката заяви, че страната трябва да поеме контрола над местната компания на "Лукойл'
Румъния трябва да поеме контрола над местната компания на "Лукойл', за да гарантира стабилността на националната енергийна система, прилагането на санкциите и защитата на работните места, заяви министърът на енергетиката Богдан Иван.

Той не посочи конкретни активи или как държавата ще поеме контрола върху тях. Богдан Иван изрично подчерта, че Румъния няма да поиска удължаване след 21-ви ноември на срока за влизане в сила на американските санкции.

Енергийното министерство работи по законодателство, което ще гарантира прилагането на санкциите, докато дейността в рафинерията Петротел и продажбите на горива продължават, без да пострадат доставките за националния пазар, посочи Иван.

Той не уточни какви закони е необходимо да бъдат изменени. Експерти посочват, че Румъния няма институционален капацитет за управление на рафинерия, а в същото време страната се бори да свие най-големият бюджетен дефицит в Европейския съюз.

"Лукойл" има 320 бензиностанции в Румъния, управлява третата по големина рафинерия и има права за проучване в Черно море. Рафинерията Петротел на "Лукойл" държи около една четвърт от пазара на горива в Румъния. Бивши енергийни министри на страната посочват, че наличните запаси от горива биха могли да компенсират липсващите доставки до намиране на нови източници.

