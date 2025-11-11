Митрофанова за "Лукойл": Критики към действията на българските власти

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Руският посланик в София определи действията на българските власти спрямо "Лукойл" като "прибързани и правно съмнителни"

Елеонора Митрофанова
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Първи коментар на Русия за рафинерията у нас и американските санкции.

Руският посланик в София определи действията на българските власти спрямо "Лукойл" като "прибързани и правно съмнителни".

В интервю за руската агенция ТАСС Елеонора Митрофанова коментира приетия закон за назначаване на особен управител на завода.

Според нея това изглежда като закон за отчуждаване на собственост, тъй като всички решения, включително и такива за евентуална продажба на предприятието, не подлежат на административен или съдебен контрол.

Според мнението на Митрофанова българите предприемат рисков подход и създават опасен прецедент.

