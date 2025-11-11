Без визи в САЩ за хора с наднормено тегло и диабет?

Визите за чужденци, които искат да живеят в САЩ, може да бъдат обвързани със здравословното състояние на кандидатите, включително диабет, затлъстяване и сърдечно-съдови заболявания. Насоките, разпратени от Държавния департамент до американски посолства и консулства, конкретизират условията за влизане в САЩ по няколко причини, сред които възраст и вероятността да разчитат на социални помощи.

Изтъква се аргумент, че такива хора може да се превърнат в тежест за обществото и здравната система на страната, тъй като лечението на изброените заболявания може да струва хиляди долари. Съобщението, цитирано от американски и британски медии, първо беше разпространено от KFF Health News - специализиран сайт по здравни теми, който твърди, че е видял изпратеното писмо.

Информацията се появи в деня, когато президентът Доналд Тръмп обяви планове за намаляване на потребителските разходи за лекарства за отслабване.