"Референдум": Кой носи най-голяма отговорност за сивата икономика в България?

от БНТ
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
българите работят сивата икономика
Къде отиват парите от бюджета за догодина? Колко струва сивата икономика на всеки от нас? Кой печели, когато държавата губи?

Темите в предаването "Референдум" коментираха Мария Минчева – зам.-председател на БСК, Любослав Костов – главен икономист на КНСБ и преподавател в УНСС, Димитър Събев от БАН, финансовите експерти Емил Попов и Стойне Василев.

27% от анкетираните в представителното проучване на "Галъп" за предаването "Референдум" смятат, че работодателите носят най-голяма отговорност за сивата икономика в България. 25% са на мнение, че държавата и контролните органи са отговорни. Едва 5 на сто от анкетираните посочват като отговорни работниците, които приемат плащане "в плик". Цели 43% смятат, че отговорността я носят всички поравно.

54% от участвалите в анкетата посочват, че гражданите са най-големият губещ от сивата икономика. 41 на сто смятат, че държавата губи най-много дивиденти. Едва 4% са на мнение, че бизнесът страда най-много от сивата икономика.

37 на сто отбелязват, че назначаването на особен управител в "Лукойл България" е в полза на политически интереси. 21% определят външен натиск като основен фактор, докато 13 на сто посочват особения управител като полза на националната сигурност.

