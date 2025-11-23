Русе се включи в националния протест против приемането на еврото

Русе беше сред градовете, които се включиха в националния протест против приемането на еврото в България.

Протестиращи се събраха днес по обяд на кръстовището на изхода на Русе за Варна. Те блокираха за 10 минути движението в едно от платната. Участниците в протеста носеха знамена и плакати и се обявиха против приемането на еврото в България, както и за оставка на правителството.

Те настояваха за референдум за влизането на страна ни в еврозоната. Хората изразиха недоволството си от управлението както на местната, така и на държавната власт. Протестът премина при засилено присъствие на полиция и жандармерия.