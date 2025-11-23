БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

За по-зелена градска среда: Монтираха първата соларна пейка в Карнобат

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Запази

Пейката разполага с два порта за безжично зареждане на мобилни устройства и осем порта за жично зареждане

зелена градска среда монтираха първата соларна пейка карнобат
Слушай новината

В Карнобат е монтирана първата соларна пейка – модерно и екологично съоръжение, създадено за удобството на гражданите и за подпомагане на адаптацията към климатичните промени. Пейката разполага с два порта за безжично зареждане на мобилни устройства и осем порта за жично зареждане – четири бързи и четири стандартни, което позволява едновременното зареждане на множество устройства.

Съоръжението е оборудвано с вградени светлини, които се активират при приближаване, както и с цветна подсветка, създаваща по-приятна и безопасна среда в тъмната част на денонощието. Новата соларна пейка е част от проект „Малка стъпка в адаптацията към климатичните промени“, реализиран по Националната кампания „Чиста околна среда – 2025 г.“

От местната управа призовават гражданите да пазят новото съоръжението, защото то е създадено и за удобство на жители и гости.

#соларна пейка #карнобат

Последвайте ни

ТОП 24

Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват против свалянето на Благомир Коцев
1
Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват...
Росен Желязков: Приветстваме усилията на Тръмп за постигане на траен мир в Украйна
2
Росен Желязков: Приветстваме усилията на Тръмп за постигане на...
Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на справедлив и устойчив мир в Украйна
3
Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на...
Какви са щетите в Югозападна България след обилните дъждове?
4
Какви са щетите в Югозападна България след обилните дъждове?
ГЕРБ: Излъчените членове на ОИК-Варна няма да подкрепят свалянето на Благомир Коцев
5
ГЕРБ: Излъчените членове на ОИК-Варна няма да подкрепят свалянето...
МС: България приветства усилията на САЩ и на президента Тръмп за мир в Украйна
6
МС: България приветства усилията на САЩ и на президента Тръмп за...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
4
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Общество

Подари книга, подари усмивка: Национална кампания за деца
Подари книга, подари усмивка: Национална кампания за деца
Почитаме Св. Александър Невски Почитаме Св. Александър Невски
Чете се за: 00:55 мин.
Продължава спадът на цените на плодовете и зеленчуците на едро в България Продължава спадът на цените на плодовете и зеленчуците на едро в България
Чете се за: 02:50 мин.
„Свети Александър Невски“ отбелязва храмов празник с тържествена литургия „Свети Александър Невски“ отбелязва храмов празник с тържествена литургия
Чете се за: 00:45 мин.
Нагла кражба в Русе: Жена обра касата на църква в присъствието на детето си Нагла кражба в Русе: Жена обра касата на църква в присъствието на детето си
Чете се за: 01:55 мин.
Предколедни намаления - реални ли са отстъпките и как да се предпазим от измами? Предколедни намаления - реални ли са отстъпките и как да се предпазим от измами?
Чете се за: 03:02 мин.

Водещи новини

ОИК-Варна отложи решението за отстраняването на Благомир Коцев от кметския пост
ОИК-Варна отложи решението за отстраняването на Благомир Коцев от...
Чете се за: 03:00 мин.
Политика
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася контрапредложение срещу плана на Тръмп САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася контрапредложение срещу плана на Тръмп
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Сняг заваля на Витоша Сняг заваля на Витоша
Чете се за: 00:25 мин.
Регионални
Подари книга, подари усмивка: Национална кампания за деца Подари книга, подари усмивка: Национална кампания за деца
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Политически коментари за решението на ОИК-Варна
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Ще спре ли КЗП поскъпването на синята и зелената зона от 1 януари?
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Вежди Рашидов: Бюджетът е проста работа – ако в кофичката има...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Продължава спадът на цените на плодовете и зеленчуците на едро в...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ