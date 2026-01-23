С четирите си номинации за "Оскар" филмът "Тайният агент" дава тласък на бразилското кино

Бразилия отпразнува номинациите за филма "Тайният агент" в четири категории на Оскарите, което според мнозина потвърждава възхода на бразилското кино и неговата универсална привлекателност, предаде Асошиейтед прес.

"Тайният агент" - номиниран за най-добър филм, най-добър актьор (Вагнер Моура), най-добър международен филм и постижения в кастинга, дели рекорда на Бразилия за номинации с известния филм от 2002 г. "Градът на Бога", чието действие се развива във фавела (гъсто заселен квартал) в Рио де Жанейро.

"Тайният агент" разказва за овдовял баща, изигран от Вагнер Моура, който става мишена на бразилската военна диктатура през 70-те години на миналия век просто защото се противопоставя на бизнесмен, свързан с режима.

Режисьорът Клебер Мендонса Фильо каза, че над един милион зрители са гледали филма, във видео, публикувано в социалните медии след обявяването на номинациите.

Миналата година бразилският филм "Все още съм тук" също пожъна успех в боксофиса, привличайки милиони кинолюбители. Той беше номиниран в три категории и спечели наградата за най-добър международен игрален филм, донасяйки първия "Оскар" на Бразилия.

Поредицата от успехи накара мнозина да казват, че Бразилия преживява особено плодотворен момент за своето кино, включително президентът Лула да Силва, по думите на когото местната филмова индустрия се радва на "един от най-добрите моменти в своята история".

Номинациите са "признание за нашата култура и за способността на Бразилия да разказва истории, които трогват света", каза той в социалните медии.

"Все още съм тук" също се развива по време на диктатурата и според анализаторите и двата филма са допринесли за национална дискусия за мрачния период в историята на Бразилия от 1964 до 1985 г., когато хората са били измъчвани и са изчезвали.

Лусия Еспирито Санто, 78-годишна пенсионирана адвокатка, споделя, че самата тя е трябвало да внимава какво говори, когато е учила право в университета, от страх да не изчезне.

"Това, което виждаме във филма, се е случвало често. Хората изчезваха и не се знаеше защо. Мои приятели от колежа изчезнаха, защото изразиха мнението си, застъпиха се за свободата и демокрацията", сподели тя на излизане от киното след прожекция на филма.

Режисьорът Клебер Мендонса Фильо каза в интервю за Асошиейтед прес, че "Тайният агент" е реакция на политическите сътресения в Бразилия през последното десетилетие, но също и поражда диалог за политическия климат в други части на света.

"Филмът е много бразилски, но е и универсален, така че може да се използва за обсъждане на проблеми в САЩ, в Европа или в Бразилия", каза Мендонса Фильо.

Кастинг режисьорът Габриел Домингес, който беше номиниран в новата категория за постижения в кастинга, отбеляза, че избликът на подкрепа за "Тайният агент" отразява по-широкия ентусиазъм към бразилското кино.

"Бразилското кино наистина преживява момент на силни емоции, които надхвърлят обичайното вълнение. Хората са много развълнувани от участието в международни събития и награди", каза Домингес пред Асошиейтед прес, сравнявайки усещането с атмосферата в Бразилия около футбола.

Ана Паула Соуса, експерт по кино и университетски преподавател, отбелязва, че постиженията на "Все още съм тук" и "Тайният агент" променят отношението на бразилците към филмовата индустрия в страна, където посещаемостта на кината е исторически ниска.