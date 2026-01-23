БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път...
Чете се за: 00:55 мин.
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

С четирите си номинации за "Оскар" филмът "Тайният агент" дава тласък на бразилското кино

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 04:57 мин.
Още
Запази
четирите номинации оскар филмът тайният агент дава тласък бразилското кино
Снимка: БТА
Слушай новината

Бразилия отпразнува номинациите за филма "Тайният агент" в четири категории на Оскарите, което според мнозина потвърждава възхода на бразилското кино и неговата универсална привлекателност, предаде Асошиейтед прес.

"Тайният агент" - номиниран за най-добър филм, най-добър актьор (Вагнер Моура), най-добър международен филм и постижения в кастинга, дели рекорда на Бразилия за номинации с известния филм от 2002 г. "Градът на Бога", чието действие се развива във фавела (гъсто заселен квартал) в Рио де Жанейро.

"Тайният агент" разказва за овдовял баща, изигран от Вагнер Моура, който става мишена на бразилската военна диктатура през 70-те години на миналия век просто защото се противопоставя на бизнесмен, свързан с режима.

Режисьорът Клебер Мендонса Фильо каза, че над един милион зрители са гледали филма, във видео, публикувано в социалните медии след обявяването на номинациите.

Миналата година бразилският филм "Все още съм тук" също пожъна успех в боксофиса, привличайки милиони кинолюбители. Той беше номиниран в три категории и спечели наградата за най-добър международен игрален филм, донасяйки първия "Оскар" на Бразилия.

Поредицата от успехи накара мнозина да казват, че Бразилия преживява особено плодотворен момент за своето кино, включително президентът Лула да Силва, по думите на когото местната филмова индустрия се радва на "един от най-добрите моменти в своята история".

Номинациите са "признание за нашата култура и за способността на Бразилия да разказва истории, които трогват света", каза той в социалните медии.

"Все още съм тук" също се развива по време на диктатурата и според анализаторите и двата филма са допринесли за национална дискусия за мрачния период в историята на Бразилия от 1964 до 1985 г., когато хората са били измъчвани и са изчезвали.

Лусия Еспирито Санто, 78-годишна пенсионирана адвокатка, споделя, че самата тя е трябвало да внимава какво говори, когато е учила право в университета, от страх да не изчезне.

"Това, което виждаме във филма, се е случвало често. Хората изчезваха и не се знаеше защо. Мои приятели от колежа изчезнаха, защото изразиха мнението си, застъпиха се за свободата и демокрацията", сподели тя на излизане от киното след прожекция на филма.

Режисьорът Клебер Мендонса Фильо каза в интервю за Асошиейтед прес, че "Тайният агент" е реакция на политическите сътресения в Бразилия през последното десетилетие, но също и поражда диалог за политическия климат в други части на света.

"Филмът е много бразилски, но е и универсален, така че може да се използва за обсъждане на проблеми в САЩ, в Европа или в Бразилия", каза Мендонса Фильо.

Кастинг режисьорът Габриел Домингес, който беше номиниран в новата категория за постижения в кастинга, отбеляза, че избликът на подкрепа за "Тайният агент" отразява по-широкия ентусиазъм към бразилското кино.

"Бразилското кино наистина преживява момент на силни емоции, които надхвърлят обичайното вълнение. Хората са много развълнувани от участието в международни събития и награди", каза Домингес пред Асошиейтед прес, сравнявайки усещането с атмосферата в Бразилия около футбола.

Ана Паула Соуса, експерт по кино и университетски преподавател, отбелязва, че постиженията на "Все още съм тук" и "Тайният агент" променят отношението на бразилците към филмовата индустрия в страна, където посещаемостта на кината е исторически ниска.

"Хората говорят за бразилското кино и смятат, че е хубаво да се говори за него. Това е нещо, което не сме виждали преди, и е наистина страхотно", казва Соуса, изразявайки надежда, че успехите ще доведат до по-постоянно посещение на кината от страна на бразилците.

#номинация за Оскар

Последвайте ни

ТОП 24

Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
1
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в Мюнхен
2
Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в...
Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон
3
Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон
Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София
4
Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София
От утре блокади по западната ни граница
5
От утре блокади по западната ни граница
Гледайте по БНТ 3 битките за медалите на европейското първенство по водна топка
6
Гледайте по БНТ 3 битките за медалите на европейското първенство по...

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
3
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
5
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: Любопитно

От 20 до 160 евро струва вечеря за двама в Европа, най-евтино е в Косово, къде е България?
От 20 до 160 евро струва вечеря за двама в Европа, най-евтино е в Косово, къде е България?
Ледена красота: Замръзна езерото Мичиган (СНИМКИ и ВИДЕО) Ледена красота: Замръзна езерото Мичиган (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:45 мин.
Спасиха младо фламинго, кацнало на пътя край бургаското село Братово Спасиха младо фламинго, кацнало на пътя край бургаското село Братово
Чете се за: 00:55 мин.
На ръба на Космоса: Шестима души минаха отвъд линията на Карман за кратко На ръба на Космоса: Шестима души минаха отвъд линията на Карман за кратко
Чете се за: 01:02 мин.
Леонардо ди Каприо и Тимъти Шаламе с номинации за "Оскар" Леонардо ди Каприо и Тимъти Шаламе с номинации за "Оскар"
Чете се за: 00:45 мин.
Учени в Индонезия откриха най-ранното известно пещерно изкуство в света Учени в Индонезия откриха най-ранното известно пещерно изкуство в света
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас - Малко Търново
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас -...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Ще започне ли нов живот за остров "Св. св. Кирик и Юлита" край Созопол? (СНИМКИ) Ще започне ли нов живот за остров "Св. св. Кирик и Юлита" край Созопол? (СНИМКИ)
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Бой, грозни сцени и скандал: Пиян българин "приземи" аварийно самолет в Мюнхен Бой, грозни сцени и скандал: Пиян българин "приземи" аварийно самолет в Мюнхен
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на бурята е утре 200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на бурята е утре
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Гняв, скръб и сблъсъци в Минесота: Пистолет или телефон е държал...
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Напрежение във Велико Търново заради пломбиране на ПДЧ линията в...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Ново жури, нов вот - вижте какво ни очаква на финала на...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ