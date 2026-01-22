Хорърът "Грешници" получи рекордните 16 номинации за наградите "Оскар"

Хорърът "Грешници" получи най-много номинации за наградите "Оскар", като се конкурира за отличията в 16 категории, предадоха осведомителните агенции. Продукцията постави рекорд, получавайки най-много номинации в историята на престижните отличия. Тази година те ще бъдат раздадени за 98-и път.

Членовете на американската Академия за кинематографично изкуство и наука номинираха "Грешници" за рекорден брой отличия, като беше подобрено постижението от 14 номинации на продукциите "Всичко за Ева", "Титаник" и "Ла Ла Ленд".

Освен за най-добър филм, Куглър беше номиниран за най-добър режисьор и най-добър сценарий, а звездата на продукцията Майкъл Б. Джордан за първи път влиза в надпреварата за "Оскар" в категорията за най-добър актьор.

"Битка след битка" на Пол Томас Андерсън остана на второ място с 13 номинации за престижните отличия. Четирима от актьорите в него – Леонардо Ди Каприо, Теяна Тейлър, Бенисио дел Торо и Шон Пен бяха номинирани, макар че новата звезда Чейс Инфинити остана извън борбата за статуетката за най-добра актриса, отбелязва Асошиейтде прес. И двете заглавия с най-много номинации за наградите "Оскар" са на студиото "Уорнър брос".

Освен "Грешници" и "Битка след битка" за наградата "Оскар" за най-добър филм номинираните са "„Бугония", "F1: Филмът", "Франкенщайн", "Хамнет", "Върховният Марти", "Тайният агент", "Сантиментална стойност" и Train Dream.

С номинации за най-добър режисьор са Клои Чжао за "Хамнет", Пол Томас Андерсън за филма "Битка след битка", Райън Куглър за "Грешници", Йоахим Триер за "Сантиментална стойност" и Джош Сафди за "Върховният Марти".

Отличието за най-добър актьор ще си оспорват Тимъти Шаламе за "Върховният Марти“, Леонардо ди Каприо за "Битка след битка", Итън Хоук за "Синя луна", Майкъл Б. Джордан за "Грешници" и Вагнер Моура за "Тайният агент".

В категорията за най-добра актриса са номинирани са Джеси Бъкли за "Хамнет", Роуз Бърн за If I Had Legs I’d Kick You, Кейт Хъдсън за Song Sung Blue, Ренате Рейнсве за "Сантиментална стойност" и Ема Стоун за "Бугония".

С номинации за най-добър актьор в поддържаща роля са Бенисио дел Торо за „Битка след битка", Джейкъб Елорди за "Франкенщайн", Делрой Линдо за "Грешници", Шон Пен за "Битка след битка" и Стелан Скарсгард за "Сантиментална стойност".

Носителката на приза за най-добра актриса в поддържаща роля ще бъде избрана измежду Ел Фанинг за "Сантиментална стойност", Инга Ибсдотер Лилеас за "Сантиментална стойност", Ейми Мадиган за "Оръжия“, Вунми Мосаку за "Грешници" и Теяна Тейлър за "Битка след битка".

"Синя луна", "Обикновен инцидент", "Върховният Марти", "Сантиментална стойност" и "Грешници" са с номинации за оригинален сценарий, а "Бугония", "Франкенщайн", "Хамнет", "Битка след битка" и Train Dreams - за адаптиран сценарий.

В категорията за най-добър международен филм са номинирани "Тайният агент" (Бразилия), "Обикновен инцидент" (Франция), "Сантиментална стойност" (Норвегия), „Сират" (Испания) и "Гласът на Хинд Раджаб" (Тунис).

С номинации за най-добър анимационен филм са "Арко", "Елио от Земята", "Кей-поп: Ловци на демони", Little Amelie or the Character of Rain и "Зоотрополис 2".

В категорията за най-добър документален филм са номинирани "Решението от Алабама" (The Alabama Solution), Come See Me in the Good Light, Cutting through Rocks, Mr. Nobody against Putin и "Перфектният съсед" (The Perfect Neighbor).

С номинации за оригинална музика са "Бугония", "Франкенщайн", "Хамнет", "Битка след битка" и "Грешници".

В категорията за песен от филм са номинирани Dear Me от филма Diane Warren: Relentless, Golden от „Кей-поп: Ловци на демони", I Lied To You от "Грешници", Sweet Dreams Of Joy от Viva Verdi и Train Dreams от филма Train Dreams.

С номинация за операторско майсторство са филмите "Франкенщайн", "Върховният Марти", "Битка след битка", "Грешници" и Train Dreams.

В категорията за костюми номинираните са "Аватар: Огън и пепел", "Франкенщайн", "Хамнет", "Върховният Марти" и "Грешници".

С номинации в категорията за монтаж са "F1: Филмът", "Върховният Марти", "Битка след битка", "Сантиментална стойност" и "Грешници".

Номинации за дизайн на продукция получиха "Франкенщайн", "Хамнет", "Върховният Марти", "Битка след битка" и "Грешници".

В категорията за звук са номинирани "F1: Филмът", "Франкенщайн", "Битка след битка", "Грешници" и "Сират".

С номинация за визуални ефекти са филмите "Аватар: Огън и пепел", "F1: Филмът", "Джурасик свят: Прераждане", The Lost Bus и "Грешници".

В категорията за грим и прически са номинирани "Франкенщайн", Kokuho, "Грешници", "Машина за разбиване" и The Ugly Stepsister.

С номинации за най-добър късометражен документален филм са All The Empty Rooms, Armed Only With A Camera: The Life And Death Of Brent Renaud, Children No More: “Were And Are Gone”, The Devil Is Busy и Perfectly A Strangeness.

Носителят на приза за най-добър късометражен анимационен филм ще бъде избран измежду "Пеперуда" (Butterfly), Forevergreen, The Girl Who Cried Pearls, Retirement Plan и "Трите сестри" (The Three Sisters).

В категорията за най-добър късометражен игрален филм с номинации са Butcher’s Stain, "Приятел на Дороти" (A Friend Of Dorothy), Jane Austen’s Period Drama, The Singers и Two People Exchanging Saliva.

Снимки: БТА

Номинациите за отличията, присъждани от американската Академия за кинематографично изкуство и наука, бяха оповестени от актьорите Даниел Брукс и Люис Пулман.

Наградите "Оскар" ще бъдат раздадени за 98-и път на 15 март в театър "Долби" в Лос Анджелис. Водещ на церемонията ще бъде Конан О'Брайън, като ще бъде предавана по Ей Би Си и Хулу.