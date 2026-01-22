БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Обявяват номинациите за наградите "Оскар"

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Филмът "Грешници" може да влезе в историята

обявяват номинациите наградите оскар
Снимка: БТА
Филмите на ужасите традиционно са били пренебрегвани от наградите „Оскар“, но когато номинациите за 98-ите награди на Академията за кинематографично изкуство и наука бъдат обявени днес, вампирската история на Райън Куглър „Грешници“ може да влезе в историята.

Номинациите ще бъдат обявени в 08:30 ч. калифорнийско време (15:30 ч. българско време) от водещите Даниел Брукс и Луис Пулман.

Никой филм не е получавал повече от 14 номинации - нещо, постигнато само от „Всичко за Ева“, „Титаник“ и „Ла Ла Ленд“. Но има индикации, че „Грешници“ може да надмине тази граница благодарение на майсторския сценарий и режисурата на Куглър и актьорската игра на Майкъл Б. Джордан, за когото това би била първа номинация.

Веднага след него вероятно ще се нареди „Битка след битка“ на Пол Томас Андерсън, който влезе в сезона на наградите като фаворит. Комедията за баща и дъщеря може да получи 14 номинации, включително в актьорските категории.

Какъвто и да е крайният резултат, студиото "Уорнър Брос" е готово за най-доброто си представяне за призовете „Оскар“ в 102-годишната история на компанията. Както „Битка след битка“, така и „Грешници“ би трябвало да доведат студиото до рекорден успех, докато компанията очаква да бъде купена от "Нетфликс".

Тази година наградите „Оскар“ въвеждат нова категория за кастинг. Това вероятно ще помогне на „Грешници“ и „Битка след битка“ да надградят вече впечатляващите си резултати.

Десет филма ще бъдат номинирани за категорията най-добър филм. Наред с двете ленти-фаворити, очаква се сред водещите заглавия да бъдат филми като норвежката семейна драма „Сантиментална стойност“, драмата по Шекспир „Хамнет“, както и „Върховният Марти“.

Церемонията за връчване на 98-ите награди „Оскар“ ще се проведе на 15 март в театър „Долби“ в Лос Анджелис, като Конан О'Брайън ще се завърне като водещ.

