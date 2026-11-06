Съдът остави в ареста рецидивист, обвинен в убийство след скандал за пари

Постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ наложи Окръжният съд в Сливен на 37-годишния рецидивист Иван Радев – Монката. Той е обвинен в убийството на 33-годишния Сали Мехмедов във вилната зона на града след скандал, вероятно за пари. Съдът мотивира решението си с реалната опасност обвиняемият да се укрие или да избяга. В съдебната зала мъжът отрече да е извършил престъплението, а пред медиите в коридора на съда обяви, че става дума за полицейска постановка.
Припомняме, че обвиняемият беше заловен в село Чокоба преди два дни след няколкочасово издирване. Тогава бяха блокирани изходите на Сливен, а в операцията участва и специализираният полицейски отряд. Според държавното обвинение Радев е осъждан 25 пъти за различни престъпления и е излязъл от затвора преди около 20 дни. Ако бъде признат за виновен, го грози доживотна присъда.
Иван Радев – Монката: „Всичко е една долна постановка от страна на евтините сливенски наркомани и сектора от ОДП на МВР – Сливен. Никога никой не съм убивал аз. Това е, което мога да кажа. Не съм имал спор със Сали Ахмедов. Нека да се разбере кое е третото лице, което било вътре. Аз Сали Мехмедов не съм го убил. Нека всички го знаят.“
Адвокат Николай Конарев, служебен защитник: „Разследването е в прекалено ранен етап, така че има доста обстоятелства, които трябва да се изяснят и ще бъдат изяснени. Има няколко погледа, има вероятно претърсване и това е. Мотивите са основно в обвързаното му съдебно минало.“