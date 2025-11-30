Селта оцеля срещу Еспаньол

Еспаньол се добра до втора последователна победа в Ла Лига. Отборът оцеля при гостуването си на Селта с 1:0 в мач от 14-ия кръг.

Кике Гарсия се превърна в герой за „канарчетата“.

Така Еспаньол събира 24 точки и отново е заедно с Бетис си поделят 5-ото място, след като по-рано днес „зелено-белите“ спечелиха 144-ото градско дерби със Севиля.

В опит да избегне загуба в два последователни сблъсъка в елитната лига, допълнени и с поражение при гостуването на Лудогорец (Разград) в турнира Лига Европа, Селта доминираше с владението на топката, въпреки че не успя да се справи с вратаря на Еспаньол Марко Дмитрович. Първият голям момент в мача дойде, когато съдията Исидро Диас де Мера Ескудерос се консултира с монитора си до терена (системата ВАР), за да види дали да отсъди дузпа за домакините, след като изглеждаше как Фернандо Калеро е попречил на Борха Иглесиас. За разочарование на мнозинството на стадиона обаче, голмайсторът на Селта този сезон беше попаднал в засада още преди интервенцията на защитника на гостите.

Мачът влезе в доста лежерно темпо след началото на втората част, а Еспаньол отправи първия си удар към вратаря на Селта Йонуц Раду чак в 71-ата минута, когато Леандро Кабрера заби с глава от упор право в ръцете на румънския вратар. Изглеждаше, че мачът ще завърши без голове, но Гарсия имаше други намерения, след като при изпълнение на ъглов удар от Едо Еспосито успя на първа греда да отклони топката в мрежата и така да фиксира крайното 1:0 за гостите.