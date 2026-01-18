Селта Виго с класика срещу Райо Валекано

Селта Виго продължава с доброто си представяне и стигна до трети последователен успех в Ла Лига. Тимът се справи с Райо Валекано след 3:0 в двубой от 20-ия кръг.

Домакините поведоха чрез Серхио Карейра в края на първото полувреме. Веднага след почивката Бриан Сарагоса направи 2:0 за Селта след точно изпълнена дузпа. В 66-ата минута положението на Райо Валекано стана безнадеждно, след като с директен червен картон бе изгонен Нобел Менди.

Това повлия на играта и Хавиер Руеда вкара и трети гол за тима от Виго десет минута преди края не редовното време.

Селта Виго е на седмо място в класирането с 32 точки, колкото има и шестият Бетис, като тимът може да се бори за европейските турнири.

Райо Валекано е на 12-а позиция с 22 точки.