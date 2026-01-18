БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Селта Виго с класика срещу Райо Валекано

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Запази

Тимът се пребори за трети пореден успех в Ла Лига.

Селта Виго с класика срещу Райо Валекано
Снимка: БТА
Слушай новината

Селта Виго продължава с доброто си представяне и стигна до трети последователен успех в Ла Лига. Тимът се справи с Райо Валекано след 3:0 в двубой от 20-ия кръг.

Домакините поведоха чрез Серхио Карейра в края на първото полувреме. Веднага след почивката Бриан Сарагоса направи 2:0 за Селта след точно изпълнена дузпа. В 66-ата минута положението на Райо Валекано стана безнадеждно, след като с директен червен картон бе изгонен Нобел Менди.

Това повлия на играта и Хавиер Руеда вкара и трети гол за тима от Виго десет минута преди края не редовното време.

Селта Виго е на седмо място в класирането с 32 точки, колкото има и шестият Бетис, като тимът може да се бори за европейските турнири.

Райо Валекано е на 12-а позиция с 22 точки.

#Ла Лига 2025/26 #ФК Селта Виго #ФК Райо Валекано

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина актьорът Иван Несторов
1
Почина актьорът Иван Несторов
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия
2
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за Радослав Янков
3
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за...
Нова студена вълна обхвана България – докога ще продължат ледените дни?
4
Нова студена вълна обхвана България – докога ще продължат...
Студът настъпва още – жълт код за ниски температури и в понеделник
5
Студът настъпва още – жълт код за ниски температури и в...
Митата на Тръмп заради Гренландия: Остри реакции и извънредна среща на ЕС
6
Митата на Тръмп заради Гренландия: Остри реакции и извънредна среща...

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Мистерия в небето над Северозападна България
5
Мистерия в небето над Северозападна България
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
6
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч

Още от: Футбол

Никлас Фюлкруг спаси Милан с дебютния си гол
Никлас Фюлкруг спаси Милан с дебютния си гол
Рома отметна и Торино в Серия А Рома отметна и Торино в Серия А
Чете се за: 01:05 мин.
Финал за Купата на африканските нации: Сенегал - Мароко (ГАЛЕРИЯ) Финал за Купата на африканските нации: Сенегал - Мароко (ГАЛЕРИЯ)
Аугсбург и Фрайбург си вкараха 4 гола в Бундеслигата Аугсбург и Фрайбург си вкараха 4 гола в Бундеслигата
Чете се за: 01:25 мин.
Астън Вила сбърка срещу Евертън Астън Вила сбърка срещу Евертън
Чете се за: 01:17 мин.
ФК Париж се поздрави с победата при гостуването си на Нант ФК Париж се поздрави с победата при гостуването си на Нант
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Единство: ЕС отговори на заплахата за мита на Тръмп
Единство: ЕС отговори на заплахата за мита на Тръмп
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Думите на 2025: Евро, безобразие и протест Думите на 2025: Евро, безобразие и протест
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Тръмп - завръщането: "Страната на свободата", в която патрулират военни Тръмп - завръщането: "Страната на свободата", в която патрулират военни
Чете се за: 06:47 мин.
САЩ и Канада
ЕС ще заседава извънредно заради Гренландия ЕС ще заседава извънредно заради Гренландия
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Ден 9 без ток: Критична остава ситуацията в енергийния сектор в...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Поканата на Тръмп: 1 милиард долара, ако искаш място в Съвета за...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ