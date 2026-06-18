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Севиля затяга условията към бъдещите купувачи след провала на сделката със Серхио Рамос

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Спорт
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Ръководството на андалусийския клуб ще изисква финансови гаранции от всеки нов кандидат за собствеността, след като преговорите с бившия испански национал и неговите инвеститори завършиха без резултат

Севиля затяга условията към бъдещите купувачи след провала на сделката със Серхио Рамос
Снимка: БГНЕС
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Севиля възнамерява да въведе значително по-строги изисквания към потенциалните инвеститори, които проявяват интерес към придобиването на клуба. Решението идва след неуспешните преговори със Серхио Рамос и инвестиционната група Five Eleven Capital, продължили близо пет месеца.

Според информация на испанските медии основните акционери на клуба вече разглеждат нови предложения за покупка, като не е изключено в близко бъдеще да бъде подписана нова декларация за намерения с кандидат-инвеститор. Преди да се стигне до задълбочена финансова проверка и окончателна оферта обаче, от Севиля ще настояват за сериозни финансови гаранции.

Целта е да се избегне повторение на ситуацията около Серхио Рамос, чиято група първоначално предложи сделка на стойност 279 милиона евро за контролния пакет акции на клуба. В плановете беше заложено и увеличение на капитала с още 80 милиона евро.

Малко преди изтичането на срока по предварителното споразумение обаче инвеститорите ревизираха предложението си и според акционерите гарантираната сума е спаднала до около 110 милиона евро. Останалата част от средствата е зависела от допълнителни условия, които така и не са били изяснени.

Това доведе до остър конфликт между двете страни. Основните акционери обвиниха Рамос в неизпълнение на ангажиментите и обявиха намерение да потърсят правата си по съдебен път, включително чрез активиране на неустойка и искове за нанесени щети.

Самият бивш капитан на Реал Мадрид и националния отбор на Испания категорично отрече да е нарушил договореностите.

След провалената сделка в Севиля са решени следващите кандидати за собствеността на клуба да докажат финансовите си възможности още в началния етап на преговорите, за да не се стига до нови продължителни и безрезултатни процеси.

#ФК Севиля #Серхио Рамос

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