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Шелтън, Хиджиката и ван Аше с място на четвъртфиналите в Париж

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Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
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И тримата се нуждаеха от победи с по два сета, за да продължат напред на Мастърса.

шелтън хиджиката ван аше четвъртфиналите париж
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Бен Шелтън и Томи Пол трябваше да минат през тайбрек в третия кръг на турнира Rolex Paris Masters, за да подготвят интригуващ изцяло американски четвъртфинален сблъсък.

Поставеният под номер 3 Шелтън победи представителя на домакините Артюр Риндеркнеш с 3:6, 6:4, 7:6 (5), за да достигне до топ 8 за втора поредна година на турнира на закрито на твърди кортове от сериите ATP Masters 1000. Междувременно Пол, който се изправи срещу друг французин Кентен Але, се бори не само за победа в третия кръг, но и за квалификация за Финалния турнир на АТР. И продължава след 7:6 (3), 6:4.

Добрите приятели Шелтън и Пол ще се изправят в първия си директен двубой от 2024-а година, а мачът им е утре. И двамата играчи ще се борят за първото си участие в полуфинал в Париж, докато Пол също ще се стреми да увеличи допълнително шансовете си за дебют на Финалния турнир на АТР.

„Отдавна не сме били на корта, но нямам търпение да го видя“, каза Шелтън за мача си срещу Пол. „Той е в страхотна форма в момента. Страхотен играч, страхотен приятел. Цяла година го подкрепях да се бори и да стигне до Торино. Утре ще бъде страхотно“.

Австралиецът Ринки Хиджиката, който във втория кръг отстрани Новак Джокович и го лиши от шансове за класиране на Финалния турнир на АТР в Торино, „взе още един скалп“. Хиджиката победи Томас-Мартин Ечевери (Аржентина) с 2:6, 6:3, 7:5 за два часа и 9 минути. 83-ият в ранглистата на АТР имаше проблеми със сервиса в началните геймове, но постепенно се стабилизира, а и няколко минаващи удара му помогнаха да стигнат до успеха.

Австралиецът, който тръгна от квалификациите, очаква като следващ съперник представителят на домакините Люка ван Аше, който днес донесе положителни емоции на феновете, след като преодоля Лоренцо Музети (Италия) със 7:5, 3:6, 6:4.

На четвъртфинал е и португалецът Нуно Боржеш, справил се за 71 минути с перуанеца Игнасио Бусе (Перу) лесно с 6:0, 6:2.

#Люка ван Аше #тенис турнир в Париж 2026 #Ринки Хаджиката #Бен Шелтън

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