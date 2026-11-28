Тимът на Испания победи Великобритания с 2:0 и се класира за финала на турнира за Купа Дейвис - неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже в Болоня (Италия).

За втора поредна година испанците ще играят за трофея срещу защитаващия титлата си тим на Италия, от който загубиха с 0:2 миналата година.

Рафаел Ходар даде преднина на Испания след успех с 6:2, 7:5 над борещия се Камерън Нори в събота. Номер 10 в света доминираше в мача, отбелязвайки 32 печеливши удара, като Нори не успя да се справи със силния му сервис.

„Знаех, че Кам е много труден играч, но мисля, че днес свърших чудесна работа, за да запазя спокойствие. Беше трудно накрая, но съм доволен от начина, по който успях да затворя мача“, каза Ходар.

20-годишният испанецът е най-новият талант на своята страна в тениса. Той взе убедително първия сет и изглеждаше доста уверен във втория, но кратък спад позволи на Нори да поведе с 5:4. Ходар обаче подобри играта си и с три поредни гейма затвори мача.

Във втория сингъл звездата на Испания Карлос Алкарас разгроми Артър Фери с 6:2, 6:1 за 73 минути и подпечатан победата за отбора.

Алкарас имаше превръзки на дясното коляно и на лявото бедро, но нямаше никакви проблеми да спечели мача. Седемкратният шампион от Големия шлем сега ще се насочи към завоюването на един от малкото трофеи, които му убягват, като изведе Испания до първата им титла след 2019 година насам.

Тимът на Италия, който се бори за четвърта поредна титла, успя да елиминира трудно Чехия в петък след успех в решаващия сблъсък на двойки.