Силна седмица за българските национали във Втора Бундеслига

Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Лукас Петков и Фабиан Нюрнбергер участваха в победи за своите отбори.

дебютантът лукас петков голямото предизвикателство мен запиша минути екипа българия
Снимка: startphoto.bg
Лукас Петков вкара много красив гол за Елферсберг, който спечели с 3:2 гостуването си на Карлсруе в 13-ия кръг на Втора Бундеслига. Българският нападател се разписа в 66-ата минута, когато направи резултата 2:1 за своя тим и вече има две попадения от началото на годината на клубно ниво.

Гостите от провинция Саарланд се оттеглиха на почивката с аванс от 1:0 благодарение на гол на Юнес Ебнуталиб, който го изведе начело в класацията на голмайсторите.

След почивката резервата Роко Шимич изравни, преди Петков да даде отново преднина на третия в класирането. Шимич възстанови паритета за втори път в края на мача, но Феликс Кайдел донесе на гостите заслужените три точки в последната минута.

Лукас Петков игра пълни 90 минути и беше оценен със 7.6 – вторият най-висок рейтинг в тима. Той имаше заслуга и за третото попадение на Елферсберг, след като проби от ляво и пусна топката към точката за изпълнение на дузпа. Там Лука Шнелбахер я насочи към далечната греда, откъдето Кайдел я прати в мрежата на вратаря Ханс-Кристиян Бернат, познат на българската публика от престоя си в Ботев (Пловдив).

Друг български футболист – защитникът Фабиан Нюрнбергер, се появи в 76-ата минута като смяна за победата на Дармщат с 4:2 при домакинството си на Гройтер Фюрт.

Падерборн води в класирането на Втора Бундеслига с 29 точки, пред Шалке 04 с 28, Елферсберг с 26 и Дармщат с 25.

