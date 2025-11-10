СК “Станоева” с впечатляващо постижение на Държавното първенство по кикбокс

Спортен клуб “Станоева” беше обявен за най-млад отбор и с най-висока успеваемост на провелото се през изминалия уикенд в Бургас Държавното първенство по кикбокс в стил киклайт контакт.

Водените от главния треньор Ерика Станоева бойци заеха 6-о място от 21 отбора в общото класиране и така имат 93,3 % успеваемост на състезанието.

Крайното класиране за тима от град Перник е следното: 2 златни, 4 сребърни и 8 бронзови медала.

Шампиони на България са Александър Николов и Никол Арсова, вторите места заеха Стилян Ангелов, Мишел Огнянова, Анна Гмизина, Николай Делииванов, а бронзовите отличия бяха спечелени от Анжела Виденова, Ева Милотинова, Калоян Славчев, Георги Евгениев, Алек Бориславов, Ивайло Богомилов, Виктор Василев и Кристиан Георгиев. Иван Цеков остана на 6-о място.

В първенството участие взеха 179 състезатели, като бяха раздадени 127 медала.