СКПС Витоша спечели за 21-а поредна година отборната титла на Държавното първенство по скокове във вода

СКПС Витоша спечели за 21-а поредна година отборната титла на Държавното първенство по скокове във вода
Снимка: БТА
СКПС Витоша спечели за 21-а поредна година отборната титла на Държавното лично-отборно първенство по скокове във вода, което се проведе във Варна.

Тимът триумфира с 277.5 точки. На второ място е отборът на НСА с 50 точки, а третата позиция зае Ботев (Враца) с 47.5.

Индивидуално при мъжете Цветомир Ереминов (Витоша) доминира във всички дисциплини, при жените на еднометров трамплин и кула шампионка стана Натали Стоянова (НСА), а на 3 метра трамплин Андреа Петрова (Витоша).

При девойки старша възраст Ива Ереминова (Витоша) спечели всички златни медали в индивидуалните дисциплини, а при юноши старша Тома Каймаканов (Витоша) взе златото на 3 метра трамплин и кула, а Георги Хасанов (НСА) е първи на еднометров трамплин.

При момчетата 12-13 години Крис Йорданов завоюва три титли и успешно представи част от новата си програма.

