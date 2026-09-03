Славия продаде Янис Гермуш на Вакер Инсбрук

Янис Гермуш официално се раздели със Славия и ще продължи кариерата си във Вакер Инсбрук. Австрийският клуб представи 25-годишния нападател като свое ново попълнение, с което стана ясно и къде ще играе той след напускането на „белите“.

Още преди двубоя на Славия срещу Левски собственикът на столичния клуб Венцеслав Стефанов потвърди, че Гермуш е продаден. Тогава той обяви, че раздялата е станала срещу "малка сума“, но не разкри името на новия отбор на футболиста.

Гермуш натрупа сериозен опит в българския футбол през последните години. Той пристигна в Крумовград през 2024 година от гръцкия Ираклис Солун, а впоследствие защитава цветовете на Хебър Пазарджик и Славия.

Сега нападателят ще опита да се утвърди във второто ниво на австрийския футбол с екипа на клуб с богата история.

Вакер Инсбрук е петкратен шампион на Австрия, като последната му титла е от 1977 година. В началото на новия век клубът премина през сериозни финансови проблеми и фалит, но постепенно започна пътя си обратно към професионалния футбол.

През миналия сезон тимът спечели Регионална лига – Запад и си осигури промоция във втора дивизия. След първите пет кръга от настоящата кампания Вакер заема шестото място с девет точки, като изостава само с три от лидера Блау Вайс Линц.







