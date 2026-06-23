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След задимяване заради пожар: Движението по АМ "Тракия" край Ямбол вече е възстановено

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елица Хаджиколева
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Снимка: БТА/Архив - илюстративна

Движението по АМ "Тракия" при 283-и км е възстановено, след като по-рано беше напълно спряно заради силно задимяване. Пожарът в района е локализиран.

Автомобилите преминаваха само в посока София, докато платното към Бургас остана временно затворено. Трафикът беше пренасочен през пътен възел "Хаджидимитрово" и пътен възел "Зимница", което доведе до сериозно натоварване на околовръстния път, северно от Ямбол и образуване на задръстване.

От полицията в Ямбол съобщиха, че ситуацията се следи постоянно, а причината за задимяването е свързана с пожар на сухи треви в близост до магистралата, възникнал след инцидент с товарен автомобил. Екипи на пожарната остават на място до окончателното овладяване на огъня и пълното нормализиране на движението.

#задимяване заради пожар #възстановено движение #АМ "Тракия"

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