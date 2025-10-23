Следят с маркери за деформации по сградите в обхвата на трасето на строящото се метро

Още преди започване на строителните работи, на всички сгради, попадащи в обхвата на трасето, включително на 93-то училище, са поставени геодезически маркери (репери) за следене на деформацията. Това посочиха от "Метрополитен" в позиция по повод получени сигнали от родители на деца от 93-то СУ "Александър Теодоров-Балан" в столичния квартал "Гео Милев" за големи пукнатини в училището.

Наблюденията са постоянни и се извършват за целия период на строителство, като до настоящия момент никъде не са констатирани отклонения от първоначалните показания, се посочва в позицията.

Преди започване на изкопни дейности на метростанциите в участъка е изпълнена външна укрепваща конструкция, която да осигури стабилността на земния масив при изкопните работи, посочват от "Метрополитен".