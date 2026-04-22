Служител на АПИ е задържан за шофиране в нетрезво състояние

54-годишен служител на Агенция "Пътна инфраструктура" е спрян за проверка на 21 април, около 15.45 ч. в Балчик. Той управлявал служебен лек автомобил "Дачия".

При проверка за употреба на алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчита наличието на 1,98 промила. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо полицейско производство.

На 17 април същият мъж беше хванат отново в Балчик да управлява личния си лек автомобил "Фолксваген" с 2,28 промила алкохол и беше задържан за денонощие.