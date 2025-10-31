Снежана Граматикова пета на европейското по джудо до 23 г.

Снежана Граматикова завърши на престижното пето място на европейското първенство по джудо до 23 г. в Молдова.

Българката постигна две победи - над Гая Масимети (Италия) и Адриана Родригес Салватор (Испания), а на полуфиналите загуби след златна точка от Аля де Карвальо (Франция).

В малкия финал за бронза Снежана отстъпи с ипон пред Нино Лоладзе (Грузия), двукратна европейска вицешампионка.

За Граматикова това е най-добро класиране от първенство на континента, по-рано тази година тя взе два медала от европейски купи.

На седмо място завършиха София Рангелова (48) и Боян Йотов (66).

В събота продължават останалите ни представители.