Задържан е водачът на автомобила, врязал се в публика на...
Спартак преодоля Левски за успешен старт в НБЛ

Спорт
Плевенчани не допуснаха изненада срещу "сините".

спартак плевен левски нбл
Снимка: bgbasket.com
Спартак Плевен не допусна изненада на старта на новия сезон в НБЛ. Съставът на Тодор Тодоров се наложи над Левски с 81:66 в мач от дебютния кръг, изигран в зала "Балканстрой". Спартаклии имаха своите колебания, особено в заключителната четвърт, но в хода на мача затвърдиха своето превъзходство срещу баскетболистите, водени от Константин Папазов.

В следващия кръг Спартак почива, докато за Левски предстои визита на Рилски спортист на 11 октомври (събота).

Безплодните атаки взеха връх в дебютните минути, преминали основно при поделено надмощие. По-здравата защита, съчетана с точните стрелби на Кавон Скот и Джулиън Люис, даде глътка въздух на домакините и аванс от 4 точки в края на дебютния период.

„Синьо-белите“ не намалиха оборотите в дефанзивен план във втората десетка и това им отвори пътя към двуцифрената разлика. Гостите изнемогваха в нападение, а Мартин Сотиров и Николай Титков бяха в основата на това спартаклии да се приберат в съблекалнята при 41:28.

Джейлън МакКлауд и Титков подхванаха нов подем за тима от Плевен, който стартира третата част започна да диша още по-спокойно. Столичният отбор отново не бе в състояние да отвърне на удара и участникът в Европейската северна лига се поздрави с актив от 18 точки след 30 минути игра.

Гостите показаха признаци на живот на старта на финалната част, когато Лъчезар Димитров, Александър Александров и Момчил Кадиев направиха изоставането им доста по-поносимо. Домакините забравиха за вкарването, но Виктор Гергов и Георги Цеков направиха така, че домакините да довършат започнатото.

Кавон Скот даде тон на Спартак със своите 13 точки и 6 борби. Джейлън МакКлауд се разписа с 11 точки.

Андон Вачев (8 борби) и Момчил Кадиев (6 овладени под двата ринга топки и 6 асистенции) бяха над всички за Левски с по 15 точки.

Още от: Български баскетбол

Пини Гершон събра на лагер 14-годишни юношески национали от София и София област
Пини Гершон събра на лагер 14-годишни юношески национали от София и София област
Балкан надви Академик Бултекс 99 в първия си мач от НБЛ Балкан надви Академик Бултекс 99 в първия си мач от НБЛ
Чете се за: 01:12 мин.
Рилски спортист започна защитата на титлата си с успех над Миньор Перник Рилски спортист започна защитата на титлата си с успех над Миньор Перник
Чете се за: 02:30 мин.
Берое се потруди срещу Ботев 2012 на старта в НБЛ Берое се потруди срещу Ботев 2012 на старта в НБЛ
Чете се за: 03:40 мин.
Баскетболният Левски започва кампанията си в НБЛ само с едно ново попълнение Баскетболният Левски започва кампанията си в НБЛ само с едно ново попълнение
Чете се за: 02:57 мин.
Успешен дебют за баскетболния национал Борислав Младенов и тима на Виена в Адриатическата лига Успешен дебют за баскетболния национал Борислав Младенов и тима на Виена в Адриатическата лига
Чете се за: 00:45 мин.

