Георги Кандев: Няма да се прибера!
Росица Матева: Има много "отличници" сред...
Спартак Варна и Берое започват битката за спасение

Срещата дава начало на плейофите в Първа лига.

Спартак Варна - Берое
Снимка: Startphoto.bg
Плейофите в Първа лига стартират в петък, 24 април, с битката за оцеляване между Спартак Варна и Берое. Двубоят е от 19:30 часа.

Варненци са 12-и с 27 точки и са малко по-далеч от опасната зона от гостите си, докато Берое е на 15-о място с 23. Разликата не е голяма, но в напрегнатата битка за спасение има значение. Победа тук би дала на който и да е от двата тима глътка въздух.

Проблемът за Берое е очевиден: не бележи достатъчно. Общият актив от 19 гола е една от основните причини да е закотвен в долната част на таблицата. Същият проблем личи и в резултатите като гости, където заралии са вкарали едва 11 гола в 15 мача. Това не е основа за спокойствие навън.

Като гост Берое е по-скоро неудобен, отколкото опасен. Не допуска ужасяващ брой голове всяка седмица — 24 са попаденията навън — но прекалено често се налага да догонва в мачове, които не може да контролира.

Последните срещи между двата тима бяха равностойни - две нулеви равенства. Берое победи Спартак с 3:1 през май 2025, с 2:1 седмица по-рано, после спечели с 3:0 през март 2025 и пак с 3:0 през октомври 2024.

Това предимство в последните срещи има значение. Берое е в серия от 10 поредни мача без загуба в преките двубои, което е сериозен психологически плюс, дори петъчният сблъсък вероятно да е по-груб, отколкото зрелищен.

ТОП 24

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
1
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Габриела Наплатанова е новият председател на СЕМ
2
Габриела Наплатанова е новият председател на СЕМ
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
3
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по...
ЦИК обяви окончателното разпределение на мандатите
4
ЦИК обяви окончателното разпределение на мандатите
Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим
5
Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
6
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване...

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Още от: Футбол

Стилиян Петров: Когато българите сме единни, сме силни
Стилиян Петров: Когато българите сме единни, сме силни
Щутгарт ще спори за Купата на Германия след успех след продължения над Фрайбург
Леванте надигра Севиля
Марин Петков върна Ал Тавоон на правия път в Саудитска Арабия
Илия Груев: Съкрушен съм, но ще се върна по-силен
Окончателно: Илия Груев аут до края на сезона (ВИДЕО)
Водещи новини

Росица Матева: Има много "отличници" сред секционните избирателни комисии, които ще получат бонус от 15 евро
Росица Матева: Има много "отличници" сред секционните...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Георги Кандев: Няма да се прибера! Георги Кандев: Няма да се прибера!
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Без нови правила за прием в детските градини в София, докато съдът не се произнесе Без нови правила за прием в детските градини в София, докато съдът не се произнесе
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Тръмп: "Имам всичкото време на света, но Иран не - часовникът тиктака!" Тръмп: "Имам всичкото време на света, но Иран не - часовникът тиктака!"
Чете се за: 01:07 мин.
По света
От 10 до 15 г. затвор грозят шофьора на преобърнатия автобус край...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Изтича срокът за избор на листа от депутатите, избрани в два района
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Вещи на Майкъл Джексън на търг в Париж
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Близо 350 работници ще бъдат съкратени от ТЕЦ „Ей И Ес Марица...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
