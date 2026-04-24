Спартак Варна и Берое започват битката за спасение

Плейофите в Първа лига стартират в петък, 24 април, с битката за оцеляване между Спартак Варна и Берое. Двубоят е от 19:30 часа.

Варненци са 12-и с 27 точки и са малко по-далеч от опасната зона от гостите си, докато Берое е на 15-о място с 23. Разликата не е голяма, но в напрегнатата битка за спасение има значение. Победа тук би дала на който и да е от двата тима глътка въздух.

Проблемът за Берое е очевиден: не бележи достатъчно. Общият актив от 19 гола е една от основните причини да е закотвен в долната част на таблицата. Същият проблем личи и в резултатите като гости, където заралии са вкарали едва 11 гола в 15 мача. Това не е основа за спокойствие навън.

Като гост Берое е по-скоро неудобен, отколкото опасен. Не допуска ужасяващ брой голове всяка седмица — 24 са попаденията навън — но прекалено често се налага да догонва в мачове, които не може да контролира.

Последните срещи между двата тима бяха равностойни - две нулеви равенства. Берое победи Спартак с 3:1 през май 2025, с 2:1 седмица по-рано, после спечели с 3:0 през март 2025 и пак с 3:0 през октомври 2024.

Това предимство в последните срещи има значение. Берое е в серия от 10 поредни мача без загуба в преките двубои, което е сериозен психологически плюс, дори петъчният сблъсък вероятно да е по-груб, отколкото зрелищен.