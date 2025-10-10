БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Спартак Варна събра дарения от 50 000 лева

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
Спорт
Запази

Сумата бе събрана от кампанията "Аз съм Спартак", която бе стартирана, за да се спаси лицензът на клуба.

ПФК Спартак Варна
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Ръководството на Спартак Варна съобщи, че е получило дарения на стойност от поне 50 000 лева още в първия ден от кампанията "Аз съм Спартак".

Кампанията бе стартирана, след като стана ясно, че лицензът на клуба може да бъде отнет заради нарушения на финансовите критерии и задължения към НАП.

"Соколи!

Кипи неуморен труд както в магазина на стадиона, така и зад компютъра в офиса.

Огромно благодарим от нас на всички, отзовали се на нашия призив за подкрепа в кампанията "Аз съм Спартак".

Първият човек дойде съвсем малко след отварянето на феншопа – казва се Веселин Миланов и дойде на стадиона в първите минути след 9 часа. Първите три дарения получихме още снощи и рано тази сутрин по банков път. Не можем да обработим достатъчно бързо всички постъпили дарения поради наплива, който се получи днес. Надяваме се, че вече сте видели част от благодарствените публикации в официалната страница. Държим да отбележим, че вие виждате хора, дарили преди часове, поради това несмогване с обработката. Имаме потвърдени още много непубликувани дарения, а новите постъпления се увеличават, докато пишем този текст. Соколи, доказахте, че стоите гордо на футболната карта на България. Соколи, това е само началото, но ако продължаваме да се борим така, ще спасим Спартак.

Трудно е да кажем каква точно е сумата, която се е събрала, тъй като тя расте и все още извършваме справки, съпоставящи информацията между онлайн комуникационните канали, банковите постъпления, даренията на място в магазина и т.н. Би било уместно да кажем, че със сигурност преминахме сумата от 50 000 лева.

Продължаваме да публикуваме всички дарители и ще продължим да ви държим в течение за това как върви кампанията. Самата тя продължава и ви призоваваме да включите в кампанията вашите семейства, приятели, бизнес партньори и контакти. Можем още! Още веднъж, благодарим ви! Поклон пред всички соколи, които се включиха днес! Продължаваме с нови сили утре! До последен дъх!

Ръководството, администрацията и служителите във феншопа на стадион "Спартак", заявиха от клуба в профила си във Фейсбук.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Спартак Варна

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
1
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Погребват граничния полицай, загинал при потопа в Елените (СНИМКИ)
2
Погребват граничния полицай, загинал при потопа в Елените (СНИМКИ)
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен
3
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става...
Проверяват електропреносната мрежа в Елените
4
Проверяват електропреносната мрежа в Елените
Нобелът за мир отива при политическа активистка от Венецуела - Мария Корина Мачадо
5
Нобелът за мир отива при политическа активистка от Венецуела -...
Крачка назад: Оттеглят законопроекта за намеса в личния живот без съгласие
6
Крачка назад: Оттеглят законопроекта за намеса в личния живот без...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
3
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
5
Кога ще пуснат парното в София?
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
6
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...

Още от: Български футбол

Тодор Янчев: Беше трудно да се противопоставим след червения картон
Тодор Янчев: Беше трудно да се противопоставим след червения картон
Младежите не издържаха срещу Португалия в дебюта на Тодор Янчев Младежите не издържаха срещу Португалия в дебюта на Тодор Янчев
Чете се за: 03:37 мин.
Ясен е голяма част от състава на Турция за мача с България Ясен е голяма част от състава на Турция за мача с България
Чете се за: 03:20 мин.
Димитър Митов: Трябва да излезем със самочувствие и увереност Димитър Митов: Трябва да излезем със самочувствие и увереност
Чете се за: 01:52 мин.
Александър Димитров: Искам всички момчета да са лидери Александър Димитров: Искам всички момчета да са лидери
Чете се за: 03:00 мин.
Угурджан Чакър: Нашият треньор ни подготви за играта на България Угурджан Чакър: Нашият треньор ни подготви за играта на България
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Еманюел Макрон назначи отново Себастиан Льокорню за министър-председател на Франция Еманюел Макрон назначи отново Себастиан Льокорню за министър-председател на Франция
Чете се за: 00:22 мин.
По света
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Първи ден примирие: Хиляди палестинци се завръщат в (останките от)...
Чете се за: 04:45 мин.
По света
Коя е Мария Корина Мачадо - жената, спечелила Нобела за мир?
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Жители на "Бояна" излязоха на протест срещу застрояването...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
БОЕЦ организираха колективно изхвърляне на боклук пред новата...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ