Спират изцяло движението по Дунав мост при Русе на 4 ноември

Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Преминаването на коли ще бъде ограничено за 12 часа, а на тежкотоварни автомобили - за 24 часа

Спират изцяло движението по Дунав мост при Русе на 4 ноември
На 4 ноември ще бъде спряно движението по Дунав мост при Русе във връзка с извършвания основен ремонт. Преминаването на леките автомобили ще бъде ограничено от 9.00 ч. до 21.00 ч., а на тежкотоварните автомобили за до 24 часа – от 9.00 ч. на 4 ноември до 9.00 ч. на 5 ноември.

"Етапът на извършваните в момента строителни дейности в 320-метровия участък в посока Румъния изисква минимум през първите 12 часа от полагането на бетонните смеси за свързване на фугата между последните два ремонтирани участъка да няма никакво преминаване на превозни средства, за да се осигури здрава връзка между панелите и якост на бетона. Спазването на това технологично изискване в строителния процес налага пълно спиране на трафика", посочват от АПИ.

Трафикът по съоръжението беше спрян за 24 часа еднократно през март тази година за изпълнението на аналогични дейности в друг участък от съоръжението. През останалото време всички строително-монтажни работи се извършват ежедневно без спиране на превозните средства, като дейностите се организират и изпълняват така, че автомобилите да преминават двупосочно в платното, в което не се работи.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности на Дунав мост са необходими и неотложни, посочват от ведомството.

При спирането на трафика по Дунав мост шофьорите на тежкотоварни превозни средства ще могат да ползват паркинги и площадки за отдих в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково. Карта с местата за изчакване може да видите тук, както и карта с алтернативни маршрути за движение.

При ограничаването на движението по моста при Русе от 9.00 ч. на 4 ноември до 9.00 ч. на 5 ноември, няма да могат да се използват маршрутни карти, в които е участъкът през съоръжението. Ограничението се отнася за всички превозни средства над 3,5 т. Водачите, които са закупили предварително маршрутни карти, по която има преминаване по тази отсечка, трябва да имат предвид, че ако картата бъде активирана преди началото на затварянето и 24-часовата ѝ валидност изтече в този период, тя няма да може да бъде използвана след това.

Започна обезопасяване на парк "Врана", съобщи областният управител на София
Започна обезопасяване на парк "Врана", съобщи областният управител на София
Няма замърсяване на въздуха след пожара в "Стомана Индъстри" - Перник Няма замърсяване на въздуха след пожара в "Стомана Индъстри" - Перник
Чете се за: 01:00 мин.
Задържаха иманяри и иззеха над 1000 предмета с вид на антични Задържаха иманяри и иззеха над 1000 предмета с вид на антични
Чете се за: 01:30 мин.
Пътник е в болница след катастрофа между два трамвая (СНИМКИ) Пътник е в болница след катастрофа между два трамвая (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
Дете е с опасност за живота след токов удар, покатерило се на електрически стълб в голямото междучасие Дете е с опасност за живота след токов удар, покатерило се на електрически стълб в голямото междучасие
Чете се за: 01:07 мин.
Само за седмица във Варна - 160 нарушения с електрически тротинетки Само за седмица във Варна - 160 нарушения с електрически тротинетки
Чете се за: 01:05 мин.

Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил държавата с над 30 млн. лв.
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил държавата с...
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Дете е с опасност за живота след токов удар, покатерило се на електрически стълб в голямото междучасие Дете е с опасност за живота след токов удар, покатерило се на електрически стълб в голямото междучасие
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Единодушно: ВСС отхвърли предложението за тълкуване на текстове, свързани с т.нар. "трима големи" Единодушно: ВСС отхвърли предложението за тълкуване на текстове, свързани с т.нар. "трима големи"
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира пред Пеевски и предава властта Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира пред Пеевски и предава властта
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Правителството на Себастиан Льокорню оцеля и след втория вот на...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Пътник е в болница след катастрофа между два трамвая (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
"Ангели на пътя": Докога ще търпим?
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
