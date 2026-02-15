БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 01:22 мин.

Спират шести блок на АЕЦ "Козлодуй" заради ремонтни дейности

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
спират шести блок аец козлодуй заради ремонтни дейности
Снимка: БТА/Архив
Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" предстои да бъде спрян за подмяна на дефектирало предпазно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината, която е разположена в конвенционалната, неядрена част на блока. Това съобщиха от дружеството на официалния си сайт. Няма отделяне на замърсяващи вещества в околната среда, допълват от АЕЦ.

Елементите (мембрана и разкъсваща се ос) на устройството, което предстои да бъде монтирано, са изработени от новодоставени материали, аналогични на оригиналните. След изпълнение на планираните ремонтни дейности шести блок ще бъде включен в енергийната система на страната. Пети блок работи по график, добавят от атомната електроцентрала.

На 24 декември, м.г. шести блок беше въведен в паралел след спиране заради повреда на защитно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината.

