БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Месни Заговезни е!

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Запази
месни заговезни
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Днес е Месни Заговезни или Неделя Месопустна.

Името на празника идва от това, че се заговява (пости) с месни ястия. От този ден до края на Великите пости - Великден, са забранени месото и месните продукти. Заговява се от месо, затова празничната трапеза е само от месни ястия. В седмицата след това се яде много сирене, масло и яйца. Това е и последната седмица, в която младите могат да се събират на хорището, да пеят и играят хора. До Великден следват хранителни и духовни пости.

На Месни Заговезни се приготвят баница с мас и извара, кокошка, яде се свинско месо. През цялата седмица (Сирница) до Сирни Заговезни се устройват веселби и игри, защото след това те са строго забранени.

В храмовете се четат откъси от Светото Писание, които говорят за Страшния съд. Така Църквата припомня за трагичните последици от греха и призовава всички към служба на ближния и към добродетелност. Денят се нарича още Неделя Месопустна, защото е последният ден преди постите, когато се яде месо. Както се мени датата на Великдена, така се менят и датите на празниците свързани с Великденския цикъл, а Месни Заговезни е първият празник, свързан с този цикъл.

През 2026 година Сирни Заговезни се пада на 22 февруари. Тези дати винаги са фиксирани по отношение на Великден, който през тази година е на 12 април. Празникът на Месни Заговезни се отбелязва в неделя – 8 седмици преди Великден.

#великденски пости #Месни заговезни

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в "Петрохан" е функционирала с държавна подкрепа
3
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в...
Иван Демерджиев: МВР е използвало оръжия от организацията на Калушев за обучение
4
Иван Демерджиев: МВР е използвало оръжия от организацията на...
Шестима българи влизат в битки за нови силни резултати в Милано/Кортина
5
Шестима българи влизат в битки за нови силни резултати в...
Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около действията на МВР
6
Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около...

Най-четени

Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
1
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
2
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
3
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
4
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
5
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
6
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...

Още от: Общество

На Трифон Зарезан: В криза ли е родното винопроизводство?
На Трифон Зарезан: В криза ли е родното винопроизводство?
Все повече и все по-жестоки са случаите на домашно насилие над жени Все повече и все по-жестоки са случаите на домашно насилие над жени
Чете се за: 17:00 мин.
Експерт: Няма сериозен филтър по отношение на психическата стабилност при издаването на разрешителни за оръжия Експерт: Няма сериозен филтър по отношение на психическата стабилност при издаването на разрешителни за оръжия
Чете се за: 01:07 мин.
От сватба в двора до правнучета: 60 години Величка и Петър вървят ръка за ръка От сватба в двора до правнучета: 60 години Величка и Петър вървят ръка за ръка
Чете се за: 03:27 мин.
Пазарът на труда: Над 2,4 млн. българи остават извън икономиката, бизнесът отчита недостиг на кадри Пазарът на труда: Над 2,4 млн. българи остават извън икономиката, бизнесът отчита недостиг на кадри
Чете се за: 04:30 мин.
Цените на храните: Повечето основни стоки, плодовете и зеленчуците поскъпват и през тази седмица Цените на храните: Повечето основни стоки, плодовете и зеленчуците поскъпват и през тази седмица
Чете се за: 03:05 мин.

Водещи новини

Жълт и оранжев код за обилни валежи в неделя
Жълт и оранжев код за обилни валежи в неделя
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Месни Заговезни е! Месни Заговезни е!
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Ролята на ЕС в новия дневен ред – сред темите на Мюнхенската конференция по сигурността Ролята на ЕС в новия дневен ред – сред темите на Мюнхенската конференция по сигурността
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Мерки срещу разпространението на фалшиви евробанкноти във Варна Мерки срещу разпространението на фалшиви евробанкноти във Варна
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Просяк от Ботевград пазарувал с фалшиво евро в няколко магазина в...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Президентът Йотова ще издаде указ за нов кабинет и за датата на...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
250 000 души се събраха на мащабен протест в Мюнхен срещу иранските...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Все повече и все по-жестоки са случаите на домашно насилие над жени
Чете се за: 17:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ