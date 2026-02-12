Фискалният съвет с критична оценка за изпълнението на бюджета за 2025 година

Фискалният съвет дава много критична предварителна оценка на изпълнението на консолидираната фискална програма за 2025 г., посочвайки основните проблеми - силно надценени прогнози, висока инфлация, нереалистични данъчни приходи, прекомерни текущи разходи, голямо неизпълнение на капиталови проекти. Това се посочва в резюме на анализ на Фискалния съвет на България за реалното изпълнение на бюджета за 2025 г., информират от Съвета, като се уточнява, че това е предварителна оценка, основана на наличните данни към края на годината.

От Фискалния съвет посочват, че данъчните приходи са неизпълнени с около 3% от Брутния вътрешен продукт (БВП). Според анализа най-големите пропуски са свързани с ДДС, акцизи и данък печалба. От Съвета коментират, че грешката в прогнозата за приходи е около 10 процента.

Според Съвета прогнозите в бюджета за 2025 г. са били нереалистични и оптимистични, а „фискални трикове“ като 100% дивидент от държавни фирми, авансов данък от банки, капитализиране на Българската банка за развитие вместо бюджетни разходи заобикалят правилата и създават дългосрочни проблеми. От Съвета посочват още, че текущите разходи (особено заплати) подкопават устойчивостта, като според тях при добър растеж дефицитът трябваше да е максимум 0,8 процента от БВП.

Нужни са структурни реформи - ограничаване на текущи разходи, административна реформа, за справяне с натиска от отбрана, пенсии, здравеопазване и демография, посочват от Фискалния съвет, като добавят, че иначе има риск от по-високи данъци или дълг.

2025 г. завърши с по-висок БВП от прогнозите, но с висока инфлация, слаби приходи, раздути текущи разходи и неизпълнени инвестиции. Фискалният съвет вижда това като сигнал за липса на дисциплина и настоява за по-сериозни реформи, вместо „иновации“, които само отлагат проблемите, пише в резюмето на анализа на Съвета.