БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат...
Чете се за: 03:55 мин.
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:20 мин.
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има...
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно...
Чете се за: 04:55 мин.
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов -...
Чете се за: 12:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Фискалният съвет с критична оценка за изпълнението на бюджета за 2025 година

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Запази

Нужни са структурни реформи, иначе има риск от по-високи данъци или дълг

бюджет 2025 разходи повече приходи свръхдефицит
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Фискалният съвет дава много критична предварителна оценка на изпълнението на консолидираната фискална програма за 2025 г., посочвайки основните проблеми - силно надценени прогнози, висока инфлация, нереалистични данъчни приходи, прекомерни текущи разходи, голямо неизпълнение на капиталови проекти. Това се посочва в резюме на анализ на Фискалния съвет на България за реалното изпълнение на бюджета за 2025 г., информират от Съвета, като се уточнява, че това е предварителна оценка, основана на наличните данни към края на годината.

От Фискалния съвет посочват, че данъчните приходи са неизпълнени с около 3% от Брутния вътрешен продукт (БВП). Според анализа най-големите пропуски са свързани с ДДС, акцизи и данък печалба. От Съвета коментират, че грешката в прогнозата за приходи е около 10 процента.

Според Съвета прогнозите в бюджета за 2025 г. са били нереалистични и оптимистични, а „фискални трикове“ като 100% дивидент от държавни фирми, авансов данък от банки, капитализиране на Българската банка за развитие вместо бюджетни разходи заобикалят правилата и създават дългосрочни проблеми. От Съвета посочват още, че текущите разходи (особено заплати) подкопават устойчивостта, като според тях при добър растеж дефицитът трябваше да е максимум 0,8 процента от БВП.

Нужни са структурни реформи - ограничаване на текущи разходи, административна реформа, за справяне с натиска от отбрана, пенсии, здравеопазване и демография, посочват от Фискалния съвет, като добавят, че иначе има риск от по-високи данъци или дълг.

2025 г. завърши с по-висок БВП от прогнозите, но с висока инфлация, слаби приходи, раздути текущи разходи и неизпълнени инвестиции. Фискалният съвет вижда това като сигнал за липса на дисциплина и настоява за по-сериозни реформи, вместо „иновации“, които само отлагат проблемите, пише в резюмето на анализа на Съвета.

#предварителна оценка #изпълнение #Бюджет 2025 #Фискален съвет #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Ясни са причините за смъртта на двама от мъжете, намерени край хижа "Петрохан"
3
Ясни са причините за смъртта на двама от мъжете, намерени край хижа...
Случаят "Петрохан": Проверяват получените разрешителни за оръжие
4
Случаят "Петрохан": Проверяват получените разрешителни за...
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов - "Нямам предявено обвинение, чувствам се омерзен"
5
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов - "Нямам...
Скандали в парламента заради случая "Петрохан"
6
Скандали в парламента заради случая "Петрохан"

Най-четени

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
6
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...

Още от: Финанси

От БНБ отчитат стабилен преход към еврото, Илияна Йотова настоява за по-строг контрол на цените
От БНБ отчитат стабилен преход към еврото, Илияна Йотова настоява за по-строг контрол на цените
С 5 евро е поскъпнала потребителската кошница от началото на годината С 5 евро е поскъпнала потребителската кошница от началото на годината
Чете се за: 01:05 мин.
Около 10% от потребителите използват овърдрафт, сочи проучване в 12 страни от ЕС Около 10% от потребителите използват овърдрафт, сочи проучване в 12 страни от ЕС
Чете се за: 02:52 мин.
България продължава да бъде страната с най-много бедни възрастни хора, сочи доклад на ОИСР България продължава да бъде страната с най-много бедни възрастни хора, сочи доклад на ОИСР
Чете се за: 03:40 мин.
Кристин Лагард приветства Димитър Радев за първото му участие в заседание на ЕЦБ Кристин Лагард приветства Димитър Радев за първото му участие в заседание на ЕЦБ
Чете се за: 01:27 мин.
През януари: Отчитат ръст на цените при храните, алкохола, парите за лични грижи и социални услуги През януари: Отчитат ръст на цените при храните, алкохола, парите за лични грижи и социални услуги
Чете се за: 04:15 мин.

Водещи новини

Ясни са причините за смъртта на двама от мъжете, намерени край хижа "Петрохан"
Ясни са причините за смъртта на двама от мъжете, намерени край хижа...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Васил Терзиев, Борислав Сандов и Манол Генов по казуса "Петрохан" Васил Терзиев, Борислав Сандов и Манол Генов по казуса "Петрохан"
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Комисията за контрол на службите не изслуша ДАНС и прокуратурата за случая "Петрохан" Комисията за контрол на службите не изслуша ДАНС и прокуратурата за случая "Петрохан"
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
От БНБ отчитат стабилен преход към еврото, Илияна Йотова настоява за по-строг контрол на цените От БНБ отчитат стабилен преход към еврото, Илияна Йотова настоява за по-строг контрол на цените
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Парламентарните партии с коментари за ветото на президента върху...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Подкрепата за Украйна - акцент в разговорите на министрите на...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
"Берлинале" заема специално място в сърцето ми, каза...
Чете се за: 05:27 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ