БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
3
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
На фона на освирквания и протести: Пред ООН Нетаняху...
19:19, 26.09.2025
Чете се за: 03:42 мин.
От Финландия до България: Държавите от източния фланг ще...
17:59, 26.09.2025 (обновена)
Чете се за: 02:42 мин.
Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото...
12:57, 26.09.2025
Чете се за: 04:57 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Други спортове
Видео
Още
Други спортове
Спорт
Спортни новини 25.09.2025 г., 20:50 ч.
от
БНТ
A+
A-
20:50, 26.09.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
20:46, 26.09.2025
Враждебността към журналистите у нас се увеличава, отчитат от...
20:38, 26.09.2025
След скандалния клип с насилие между ученички - какво казват...
20:12, 26.09.2025
Премиерът Желязков ще произнесе реч пред ООН тази вечер
20:02, 26.09.2025
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
19:17, 26.09.2025
На фона на освирквания и протести: Пред ООН Нетаняху осъди...
18:57, 26.09.2025
Годишните данъчни декларации за 2025 г. ще се подават в лева, а не...
18:35, 26.09.2025
Водният режим в Плевен остава, екоминистърът с критики към ВиК
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Насилие между ученички: "Агресията не се лекува с агресия...
2
Българка е осъдена на три години затвор в Русия
3
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
4
Картите за градския транспорт влизат в дигиталните портфейли на...
5
Полякът Анджей Баргел - първият в света осъществил спускане със ски...
6
Проф. Христо Пимпирев: „България върви към полупустинен...
Реклама
Най-четени
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
2
Откриха втори спътник на Земята
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
6
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 26.09.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 26.09.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 26.09.2025
Спортни новини 25.09.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 25.09.2025
Спортни новини 25.09.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 25.09.2025
Спортни новини 25.09.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 25.09.2025
Спортни новини 24.09.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 24.09.2025
Реклама
Водещи новини
От Финландия до България: Държавите от източния фланг ще градят...
17:59, 26.09.2025 (обновена)
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Водният режим в Плевен остава, екоминистърът с критики към ВиК
18:35, 26.09.2025
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
"Като блокада е": Километрични задръствания по АМ "Тракия" от и за София заради ремонти
20:59, 26.09.2025
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
20:02, 26.09.2025
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
На фона на освирквания и протести: Пред ООН Нетаняху осъди...
19:17, 26.09.2025
Чете се за: 03:42 мин.
По света
"С канче се поливаме": Брезник остава "жаден",...
17:50, 26.09.2025
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Белене – място на памет и уроци за Европа
16:40, 26.09.2025
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
След скандалния клип с насилие между ученички - какво казват...
20:38, 26.09.2025
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ