Стоилов, Кръстев и Гьозтепе с равенство в Турция

Тимът на Гьозтепе, воден от Станимир Стоилов, завърши 0:0 при гостуването си на Коняспор в мач от 21-вия кръг на турската Супер лига.

Като титуляр за тима от Измир започна българският национал Филип Кръстев, който бе на терена до 68-ата минута, когато бе сменен от Муса Мохамед. Юношата на Славия игра зад нападателите на Гьозтепе Жуан Сантос и Жандерсон. Най-чистото положение за гостите пропусна именно Жандерсон.

Отборът на Станимир Стоилов направи шести пореден мач в първенството без загуба, от които има четири победи и две равенства.

Гьозтепе е на четвърто място в класирането с 40 точки, като не може да бъде застигнат от Бешикташ, който изостава с 4 и има мач по-малко.