ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:30 мин.

Столична община: Няма задължение за нови декларации за такса „Битови отпадъци"

Чете се за: 02:00 мин.
У нас
столичната община подписа договор обслужваща банка
Столична община уточни, че гражданите и фирмите не са задължени да подават нови декларации за такса „Битови отпадъци“ (ТБО) до 30 септември 2025 г. и няма да има глоби за тези, които не го направят.

От Столична община обесняват, че през последните дни се разпространява невярна информация, че всички граждани и фирми в София трябва до 30 септември 2025 г. да подадат нови декларации за ТБО, в противен случай ще бъдат глобени. Това не отговаря на истината, категорични са от общината.

"Подаването на декларации не е задължително;
Няма глоби или санкции за тези, които не ги подадат;
Попълването или непопълването им няма да промени начина на изчисляване на ТБО за домакинства и бизнес след 1 януари 2026 г.
От 1 януари 2026 г. държавата предвижда въвеждане на нов принцип за изчисляване на ТБО – по метода „замърсителят плаща“, вместо по данъчна оценка. Национално решение за задължителна промяна обаче все още няма", пише в официалната позиция на Столична община.

От там допълват, че в момента декларациите са пожелателни. Те целят единствено да съберат предварителна информация за начина на ползване на имотите и количеството отпадък, за да може Столичната община и Общинският съвет да подготвят най-справедливо решение за столичани.

След като държавата вземе окончателно решение и Общинският съвет приеме промени в наредбата, ще бъдат обявени ясни правила и срокове за действията на гражданите и бизнеса.

Столичната община призовава жителите на София и представителите на фирмите да се информират единствено чрез официалните канали и да не се поддават на слухове, които създават излишно напрежение.

