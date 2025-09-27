БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
УТРЕ БНТ1 ЩЕ ИЗЛЪЧИ НА ЖИВО ФИНАЛНИЯ МАЧ БЪЛГАРИЯ - ИТАЛИЯ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ ОТ 13:30 ЧАСА. КОМЕНТАРНОТО СТУДИО ПРЕДИ МАЧА ЩЕ ЗАПОЧНЕ В 12:25 ЧАСА. ПРАВАТА ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОТ A1 БЪЛГАРИЯ И МАКС СПОРТ

Дронове над най - голямата военна база в Дания: Среща на началниците на генералните щабове на страните от НАТО

Ива Стойкова
По света
Германия разследва нахлуването на няколко дрона вчера вечерта над северната част на страната

Дронове над най - голямата военна база в Дания: Среща на началниците на генералните щабове на страните от НАТО
Снимка: БТА
Дронове са били засечени около военни обекти, включително най-голямата военна база в Дания. Това е поредният случай след серия от инциденти тази седмица, които доведоха до нарушения във въздушния трафик. Топ генерали от НАТО се събраха в Рига, за да обсъдят последните нарушенията на въздушното пространство от Русия.

Един или два дрона са кръжали няколко часа над най-голямата военна база в Дания "Каруп". Засечени са около 20:15 ч., местно време. Дроновете не са свалени, произходът им не може да бъде потвърден. Базата споделя общи писти и с летище "Мидтиланд", което за кратко e затворено, но това не се се отразило на полетите.

Германия разследва нахлуването на няколко дрона вчера вечерта над северната част на страната. Правителството обмисля изграждането на център за защита от дронове.

Александер Добринт, министър на вътрешните работи на Германия:"Необходима е и правна основа, за да може Бундесверът да се защитава, включително с т.нар. сваляне на дронове".

Въпросът беше повдигнат на среща в Рига на началниците на Генералните щабове на страните от НАТО.

Адмирал Джузепе Каво Драгоне, председател на Военния комитет на НАТО: "Моментът би трябвало да отекне дълбоко в нас. Два пъти в рамките на две седмици Северноатлантическият съвет се свиква по член 4. Няколко съюзници, включително Естония, Финландия, Латвия, Литва, Норвегия, Полша и Румъния регистрираха нарушения на въздушното си пространство от страна на Русия. Тези действия са ескалиращи, безразсъдни и животозастрашаващи и Русия носи пълна отговорност за тях".

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Украйна е свалила общо 92 дрона, които са били насочвани към Полша.

