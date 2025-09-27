Назад във времето: Откриха единствения по рода си воден часовник на Сахат тепе в Пловдив

Единственият по рода си воден часовник, който отмерва времето, беше открит на Сахат тепе в Пловдив. Съоръжението е възстановено в автентичен вид от пловдивския скулптор Виктор Лимонов и е дарение от инициативен комитет.

То са състои от два съда с течност, която не замръзва като при повдигането им ще се отмерват часовете и минутите. За възстановяването на часовника са използвани архивни данни, събирани от цял свят. Водният часовник е изработен за по-малко от година.

Той е съществувал на Дановия хълм преди повече от 20 века и е описан в една от книгите на пловдивския писател Димитър Райчев, откъдето тръгва идеята за неговото възстановяване.

Районът около часовникът също е облагороден.