БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Назад във времето: Откриха единствения по рода си воден часовник на Сахат тепе в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази

Съоръжението е възстановено в автентичен вид от пловдивския скулптор Виктор Лимонов

назад времето откриха единствения рода воден часовник сахат тепе пловдив
Слушай новината

Единственият по рода си воден часовник, който отмерва времето, беше открит на Сахат тепе в Пловдив. Съоръжението е възстановено в автентичен вид от пловдивския скулптор Виктор Лимонов и е дарение от инициативен комитет.

То са състои от два съда с течност, която не замръзва като при повдигането им ще се отмерват часовете и минутите. За възстановяването на часовника са използвани архивни данни, събирани от цял свят. Водният часовник е изработен за по-малко от година.

Той е съществувал на Дановия хълм преди повече от 20 века и е описан в една от книгите на пловдивския писател Димитър Райчев, откъдето тръгва идеята за неговото възстановяване.

Районът около часовникът също е облагороден.

#воден часовник #Сахат тепе #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
2
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
3
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
Полякът Анджей Баргел - първият в света осъществил спускане със ски от К2
4
Полякът Анджей Баргел - първият в света осъществил спускане със ски...
Локомотив Пловдив нанесе първа загуба на Левски
5
Локомотив Пловдив нанесе първа загуба на Левски
Световно първенство по волейбол, полуфинал: България - Чехия 3:1 (ГАЛЕРИЯ)
6
Световно първенство по волейбол, полуфинал: България - Чехия 3:1...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
6
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Още от: Любопитно

Бункер, преобразуван в жилище, е номиниран за британска архитектурна награда
Бункер, преобразуван в жилище, е номиниран за британска архитектурна награда
Продават на търг китарата на Ноел Галахър, белязала раздялата на "Оейзис" през 2009 г. Продават на търг китарата на Ноел Галахър, белязала раздялата на "Оейзис" през 2009 г.
Чете се за: 02:25 мин.
И те закриват сезона: Семейство диви прасета отиде на плаж във Варна (ВИДЕО) И те закриват сезона: Семейство диви прасета отиде на плаж във Варна (ВИДЕО)
Чете се за: 00:52 мин.
Откриха нов фрагмент от пъзела на миналото в Хераклея Синтика Откриха нов фрагмент от пъзела на миналото в Хераклея Синтика
Чете се за: 01:07 мин.
Рекорди на Гинес: Прасе на скейтборд и магарета Рекорди на Гинес: Прасе на скейтборд и магарета
Чете се за: 00:32 мин.
Енрике Иглесиас пя пред хиляди фенове на стадион "Васил Левски" (СНИМКИ) Енрике Иглесиас пя пред хиляди фенове на стадион "Васил Левски" (СНИМКИ)
Чете се за: 03:35 мин.

Водещи новини

ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:22 мин.
Национални отбори
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад "Св. Александър Невски" Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад "Св. Александър Невски"
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Борисов: От пиедестала на държавен глава Радев се разправя с един депутат, какъвто съм аз Борисов: От пиедестала на държавен глава Радев се разправя с един депутат, какъвто съм аз
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Йотова: Министри, които не участват в държавни делегации, не си...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Още по-хладно в съботния ден
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
"Лекари без граници" преустанови основните си медицински...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Иран: САЩ предадоха дипломацията, но страните от ЕС я погребаха
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ