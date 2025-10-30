БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро...
Чете се за: 02:17 мин.
Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин: Какво си казаха...
Чете се за: 03:30 мин.
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване...
Чете се за: 00:57 мин.
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с...
Чете се за: 07:45 мин.
"20 години чакахме този момент": Големият...
Чете се за: 02:15 мин.
Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Столична община с оналйн проучване сред родителите, относно изборът на детска градина

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Запази

Допитването има за цел да подпомогне планирането на бъдещи политики, програми и строителство на нови детски заведения в столицата

Столична община с оналйн проучване сред родителите, относно изборът на детска градина
Слушай новината

Столичната община създаде онлайн проучване сред родителите, свързано с техните очаквания, нужди и критерии при избора на детска градина или ясла, съобщиха от пресцентъра на Общината.

„Разчитаме на висока активност, тъй като данните от проучването ще са нашата важна социология при планиране на строителство, разширения, образователни политики и програми. Мнението на родителите е ключово за Столична община, защото вярваме, че само в партньорство можем да създадем по-добри услуги за децата на София“, заяви кметът Васил Терзиев

Анкетата събира информация за фактори като качество на образованието, близост до дома, условия на средата и отношение на персонала. Включени са и въпроси за родителите, чиито деца посещават частни детски заведения, центрове или родителски кооперативи, както и за мотивите им при избора. Анкетата е достъпна онлайн. Достъп ще бъде осигурен и чрез QR код, разположен на входовете на общинските детски градини. Попълването отнема между три и пет минути, а срокът за участие е до 13 ноември 2025 г., уточниха от общинската администрация.

Оттам посочиха, че към момента на територията на Столичната община функционират 202 общински и 101 частни детски градини, в които се обучават близо 44 000 деца. От началото на мандата са осигурени 2160 нови места, а предстои откриването на още над 3000.

Неприетите деца на първо класиране тази година са 8844, от които 6311 са във възрастовата група до три години. Най-сериозен недостиг на места има в районите „Триадица“, „Лозенец“, „Витоша“, „Студентски“, „Красно село“, „Младост“ и „Овча купел“. В същото време в отделни детски заведения има незаети над 2300 места, включително неработещи групи поради недостиг на персонал. По данни на Общината най-много свободни места има за набор 2019 г. – 1076.

В момента 11 нови общински детски градини са в различен етап на строителство, а още 11 са в подготвителна фаза. Получените резултати от анкетата ще бъдат използвани за по-добро планиране и развитие на политиките за достъп до качествено предучилищно образование, посочват от Столичната община.

На последното си заседание Столичният общински съвет прие актуализация на бюджета, с което ще бъде ускорено строителството и разширението на 28 детски градини и 11 училища. Така ще се подпомогне визията „Пътят към нула“ – да няма деца без място в детска градина и преминаване към едносменен режим на обучение, обясниха от Общината.

#неприети в ясли и градини деца #прием в детски градини #анкета #родители

Последвайте ни

ТОП 24

Напусна ни Иван Тенев
1
Напусна ни Иван Тенев
18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на 13 дни затвор
2
18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на...
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на международните ѝ активи
3
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
4
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Увеличават броя на психолозите, за да намалят агресията в училище
5
Увеличават броя на психолозите, за да намалят агресията в училище
Оставка, ротация, нов председател: Рая Назарян застана начело на Народното събрание (ОБЗОР)
6
Оставка, ротация, нов председател: Рая Назарян застана начело на...

Най-четени

Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
1
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: Регионални

Мъж падна от крепостта Царевец, откаран е в болница
Мъж падна от крепостта Царевец, откаран е в болница
Бус се запали в Ямбол (ВИДЕО) Бус се запали в Ямбол (ВИДЕО)
Чете се за: 00:22 мин.
Двама мъже с обвинение за телефонна измама за 55 000 лева Двама мъже с обвинение за телефонна измама за 55 000 лева
Чете се за: 01:30 мин.
"Четящ автобус" тръгва из Варна в навечерието на Деня на народните будители "Четящ автобус" тръгва из Варна в навечерието на Деня на народните будители
Чете се за: 00:37 мин.
Автогарата в Перник е обявена за продажба, сочи справка в портала на НАП Автогарата в Перник е обявена за продажба, сочи справка в портала на НАП
Чете се за: 01:35 мин.
Протест и спор в Карлово: Общинският съвет гласува промяна на статута на терена за нов завод за барут Протест и спор в Карлово: Общинският съвет гласува промяна на статута на терена за нов завод за барут
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро или 1213 лева
След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро или 1213...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Разбиха две наркобази в София, задържаха 64 души Разбиха две наркобази в София, задържаха 64 души
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
В памет на Иван Тенев: БНТ 1 ще излъчи "Вечният бохем" В памет на Иван Тенев: БНТ 1 ще излъчи "Вечният бохем"
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Шарката по животните: Земеделското министерство реши, че няма да има ваксинации Шарката по животните: Земеделското министерство реши, че няма да има ваксинации
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин: Какво си казаха и за какво...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ